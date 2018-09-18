Жителя Брестской области обвиняют в развращении несовершеннолетних

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестской области обвиняется в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Ему инкриминируют также распространение и демонстрацию заведомо несовершеннолетним порнографических материалов с использованием интернета.
По данным следствия, обвиняемый с сентября по ноябрь 2017 года знакомился в соцсети с не достигшими 16-летнего возраста девочками и переписывался с ними на сексуальные темы, нарушая их нормальное нравственное и физическое развитие. С использованием мобильного телефона он пересылал в личные сообщения несовершеннолетним видеофайлы и фотоизображения, которые, по заключению Республиканской экспертной комиссии, относятся к материалам порнографического характера и запрещены к распространению.
Следствие провело обыски, допросило обвиняемого, потерпевших с участием их законных представителей и специалистов. По изъятому мобильному телефону и иным вещественным доказательствам проведены экспертные исследования.
По заключению комплексной сексолого-психиатрической экспертизы во время, к которому относится инкриминируемое подследственному деяние, хроническим психическим заболеванием, временным расстройством психики, слабоумием или иным болезненным состоянием психики он не страдал, осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, мог руководить ими.
Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-
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