Жителя Гомельского района задержали за телефонное хулиганство

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жителя агрогородка Красное Гомельского района задержали за хулиганство по телефону, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент произошел вечером 11 октября. Мужчина позвонил по специальной линии 103 и потребовал прислать машину скорой медицинской помощи. "Заплетаясь в словах, он выдвинул весьма опасные условия: не будет медиков, взорву Гомель и всех взорву", - рассказал официальный представитель.

Информация о звонке была передана сотрудникам Гомельского РОВД, которые оперативно установили личность звонившего и выехали к его месту жительства.

По словам Виталия Пристромова, 31-летний житель агрогородка Красное недавно вернулся из России с заработков. Этот звонок совершил на десятые сутки злоупотребления спиртным, которым увлекся после возвращения.

Сейчас мужчина находится в Гомельский РОВД. Ему предстоит разъяснить правоохранителям, что побудило сделать такой телефонный звонок.-0-