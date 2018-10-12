Жителя Гомельского района задержали за телефонное хулиганство

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жителя агрогородка Красное Гомельского района задержали за хулиганство по телефону, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.
Инцидент произошел вечером 11 октября. Мужчина позвонил по специальной линии 103 и потребовал прислать машину скорой медицинской помощи. "Заплетаясь в словах, он выдвинул весьма опасные условия: не будет медиков, взорву Гомель и всех взорву", - рассказал официальный представитель.
Информация о звонке была передана сотрудникам Гомельского РОВД, которые оперативно установили личность звонившего и выехали к его месту жительства.
По словам Виталия Пристромова, 31-летний житель агрогородка Красное недавно вернулся из России с заработков. Этот звонок совершил на десятые сутки злоупотребления спиртным, которым увлекся после возвращения.
Сейчас мужчина находится в Гомельский РОВД. Ему предстоит разъяснить правоохранителям, что побудило сделать такой телефонный звонок.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4738 BYN
|2.46 BYN
|2.468 BYN
|USD
|2.1424 BYN
|2.123 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.213 BYN
|3.226 BYN