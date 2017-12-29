Жителя Гродненской области будут судить за распространение в сети вируса-вымогателя

29 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Гродненской области, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений против собственности и информационной безопасности, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Светлана Сахарова.

С марта 2016 года по февраль 2017-го жители страны при включении своих компьютеров и мобильных устройств могли видеть окно с обращением от имени МВД и КГБ о мнимой необходимости перечисления денежных средств в качестве оплаты штрафа за посещение, просмотр, копирование и хранение материалов, содержащих элементы насилия, педофилии и порнографии. Причиной тому стала специальная программа, которую обвиняемый в сговоре с иными неустановленными лицами использовал и распространял в интернете. Окно программы с ложными сведениями перекрывало всю остальную информацию и не реагировало на действия пользователей. Когда потерпевшие перечисляли на имеющиеся в сообщении номера мобильных телефонов денежные средства, фигуранты присваивали их путем перевода на банковские счета.

Установлены 42 жителя разных регионов страны, потерпевших от подобной деятельности. Общая сумма перечисленных средств составила более Br19 тыс. Обвиняемый также пытался завладеть денежными средствами в сумме более Br2,9 тыс., однако не смог это сделать по независящим от него обстоятельствам.

Следователи предъявили обвинение 32-летнему мужчине по нескольким статьям УК: ч.1 ст.354 (разработка, использование и распространение вредоносных программ); ч.1 ст.351 (компьютерный саботаж); ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере).

Кроме того, установлено, что обвиняемый несанкционированно подключался к сети электросвязи (якобы от имени абонентов) и звонил в страны дальнего зарубежья (Тунис, Суринам, Куба). Общая продолжительность подключений - 24 500 минут. В результате этих действий оператор электросвязи Беларуси в марте-апреле текущего года заплатил зарубежным операторам более Br29 тыс. 600. Эти действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).

По уголовному делу изъяты банковские документы, подтверждающие движение денежных средств по карт-счетам, проанализированы сведения, полученные от интернет-провайдеров и в ходе осмотров изъятых радиоэлектронных устройств.

Вещественными доказательствами следователи признали 12 мобильных телефонов, ноутбук, 3 модема, 5 банковских карт, 16 сим-карт, изъятые в ходе обыска по месту жительства обвиняемого. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз радиоэлектронных устройств, фоноскопических и судебно-психиатрической экспертиз.

В отношении неустановленных лиц следователи выделили уголовное дело в отдельное производство.

Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. -0-