27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Лоевского района убило током на поле, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

В РУП "Гомельэнерго" 26 августа около 14.30 поступила информация об отключении высоковольтной линии (110 тыс. вольт) "Речица - Переделка". Как выяснилось позже, под напряжение в пролете между опорами линии попал житель деревни Уборок 1970 года рождения. "По информации комбайнера, мужчина находился на комбайне во время уборки зерновых и приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтному проводу. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего", - проинформировали в ГПО "Белэнерго".

Обстоятельства случившегося расследуются.-0-