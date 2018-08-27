27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Лоевского района убило током на поле, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".
В РУП "Гомельэнерго" 26 августа около 14.30 поступила информация об отключении высоковольтной линии (110 тыс. вольт) "Речица - Переделка". Как выяснилось позже, под напряжение в пролете между опорами линии попал житель деревни Уборок 1970 года рождения. "По информации комбайнера, мужчина находился на комбайне во время уборки зерновых и приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтному проводу. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего", - проинформировали в ГПО "Белэнерго".
Обстоятельства случившегося расследуются.-0-
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