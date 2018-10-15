Жителя Смолевичского района подозревают в убийстве беспомощной матери

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Смолевичского района подозревается в убийстве своей матери, которая находилась в беспомощном состоянии. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело об убийстве (п.2 ч.2 ст.139 УК) в отношении 43-летнего мужчины возбуждено Смолевичским районным отделом Следственного комитета. "Ночью 13 октября в доме в д.Лужки медики констатировали смерть 69-летней женщины. Проведенный осмотр места происшествия, опросы соседей и других жителей деревни указывали на криминальный характер произошедшего. На теле погибшей имелись травмы", - рассказала Татьяна Белоног.

По подозрению был задержан сын убитой. "Неработающий мужчина проживал вместе с матерью. Она самостоятельно не передвигалась, ей требовался постоянный уход. По данным следствия, нетрезвый сын в ходе конфликта умышленно избил беспомощную, лежащую на кровати женщину", - сообщила официальный представитель.

Назначены дактилоскопическая, трасологическая, судебно-медицинские и комплексные генотипоскопические экспертизы. Их производство поручено экспертам УГКСЭ по Минской области. Расследование по уголовному делу продолжается.-0-

Фото УСК по Минской области