Жителя Витебского района задержали за разбойное нападение в Смоленской области

15 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жителя Витебского района будут судить за разбойное нападение в Смоленской области, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Четверо жителей Витебского района, вступив в сговор, выехали на автомобиле в Велижский район Смоленской области с целью разбойного нападения: один из них, житель Витебского района, ранее выполнял подсобные работы по хозяйству у жителя деревни Курбатовщина и знал, что в доме есть крупная сумма денег. Прибыв на место, он указал сообщникам дом и остался ждать в автомобиле. Подельники, вооружившись пневматическим пистолетом и скрыв лица под масками, проникли в дом, избили хозяина и его супругу, а затем похитили имущество и деньги на общую сумму более 800 тыс. российских рублей и Br1,5 тыс.

Трое злоумышленников позднее были задержаны на территории России и привлечены к уголовной ответственности.

Преступление было совершено в июле 2016 года, однако в отношении наводчика, 22-летнего жителя Витебского района, уголовное дело выделили в отдельное производство, так как мужчине удалось скрыться от следствия. Его местонахождение было установлено только недавно. С момента задержания уголовное преследование возобновилось. Следственным управлением УСК по Витебской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере).

После проверки на причастность к совершению других преступлений ему будет предъявлено окончательное обвинение.-0-