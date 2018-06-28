Жителя Жлобинского района по заявлению прокурора ограничили в посещении казино

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по заявлению прокурора ограничил жителя Жлобинского района в посещении игорных заведений, участии в азартных играх на 3 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

В прокуратуру района обратилась жительница Жлобина. Она рассказала о сыне-завсегдатае игорных клубов, который проигрывал там большую часть денежных средств. На основании письменного заявления супруги молодого человека прокурор провел проверку. Он установил, что ее муж тратил на азартные игры не только свою заработную плату, но и брал для этого кредиты. Материальной помощи семье должным образом не оказывал, коммунальные услуги не оплачивал, продукты питания не приобретал. Тем самым он ставил свою семью в тяжелое материальное положение.

Мужчину пригласили в прокуратуру района, где он рассказал, что действительно с 2013 года частый гость игорных заведений. Молодой человек не возражал против того, чтобы к нему применили ограничение в посещении этих заведений. Он признал, что это действенный выход из сложившейся ситуации.

Выяснилось, что молодой человек неоднократно брал кредиты в трех разных банках, при этом жена об этом ничего не знала. Подтвердилась также информации о снятии им наличных денег в игорных заведениях.

По данным территориальной инспекции Министерства по налогам и сборам, мужчина с 22 ноября 2013 года по 16 марта 2018-го неоднократно посещал такие места, за исключением трехлетнего периода, когда его в этом ограничили по его же заявлению.

Прокурор встал на защиту благополучия семьи: подал в суд заявление об ограничении мужчины в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Суд удовлетворил это заявление.-0-