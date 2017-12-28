Жительница Брестского района пыталась обменять фальшивые фунты стерлингов

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Брестского района пыталась обменять в банке фальшивые фунты стерлингов, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В банк обратилась 23-летняя девушка, чтобы обменять купюру достоинством 50 фунтов стерлингов. Подлинность банкноты вызвала сомнение у специалиста, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы. Как пояснила клиентка, купюру она приобрела осенью у неизвестного в Лондоне. О том, что деньги фальшивые, белоруска не догадывалась.

Для определения подлинности банкнота была отправлена в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ. Согласно справке эксперта, купюра изготовлена способом фотопечати, т.е. является поддельной. По данному факту Брестский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.1. ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК Беларуси.

В экспертной практике исследование фунтов стерлингов является редкостью. В 2017 году это первый случай в Брестской области. Как правило, на экспертизу поступают российские рубли, доллары, евро.-0-