Жительница Дятловского района пострадала при сжигании мусора

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Дятловского района получила ожоги при сжигании мусора, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел накануне днем на территории частного подворья в деревне Студеровщина, 60-летняя женщина сжигала мусор и в результате неосторожного обращения с огнем получила термические ожоги II и III степени (20% тела).
Пострадавшую госпитализировали в Дятловскую центральную районную больницу.-0-
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