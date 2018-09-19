Жительница Дятловского района пострадала при сжигании мусора

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Дятловского района получила ожоги при сжигании мусора, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел накануне днем на территории частного подворья в деревне Студеровщина, 60-летняя женщина сжигала мусор и в результате неосторожного обращения с огнем получила термические ожоги II и III степени (20% тела).

Пострадавшую госпитализировали в Дятловскую центральную районную больницу.-0-