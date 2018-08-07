Жительница Гомеля подозревается в краже $1700 у минчанина

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция задержала гомельчанку, которая подозревается в хищении $1700, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Минчанин написал заявление в милицию с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности человека, похитившего из его квартиры крупную сумму.

Вскоре была установлена причастность к преступлению 39-летней жительницы Гомеля. Злоумышленница приехала в Минск в поисках работы. Для временного проживания нашла по объявлению комнату, которую договорилась снимать у пожилой женщины. И, беседуя с пенсионеркой, выясняла информацию о ее родственниках. В частности, что сын хозяйки квартиры живет в соседнем дворе и в ближайшее время уезжает за пределы Минска. Подгадав время, гомельчанка похитила ключи из сумочки пожилой женщины, после чего проникла в квартиру ее сына.

С украденными долларами подозреваемая уехала в Гомель.

Женщина лишена родительских прав. Когда брала в долг деньги у хозяйки квартиры, поясняла, что пересылает их детям.

Известно, что подозреваемая неоднократно попадала в поле зрения милиции. В этот раз в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.-0-