Жительница Логойского района выкопала на своем участке ящик с патронами

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница д.Вераги Логойского района во время земляных работах на территории собственного домовладения нашла сумку и металлический ящик с патронами. Такая информация размещена на сайте Госкомитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.
Женщина сообщила о находке правоохранителям, на месте работала следственно-оперативная группа. "При осмотре с участием специалиста Госкомитета судебных экспертиз обнаружено и изъято более 2,4 тыс. патронов различных видов и калибров. Следствием назначена баллистическая экспертиза, которая покажет, являются ли изъятые патроны боеприпасами, пригодны ли они для стрельбы, а также для какого вида оружия они предназначены", - рассказали в ГКСЭ.
Как пояснила сельчанка, она приобрела дом недавно и о хозяине опасной находки ей ничего неизвестно. Сейчас по данному факту правоохранительными органами проводится проверка.
Эксперты напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Несмотря на визуальную непригодность, они могут представлять опасность для жизни и здоровья.-0-
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