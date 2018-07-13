Жительница Лунинецкого района обвиняется в нарушении ПДД и гибели подруги

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела о ДТП в Лунинецком районе, повлекшем тяжкие последствия, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Трагедия на дороге Лунин - Белое озеро - Бостынь произошла вечером 30 апреля. Жительница Лунинецкого района 1996 года рождения на автомобиле Peugeot 307 ехала в сторону агрогородка Бостынь. В машине находились четверо пассажиров, в том числе двое малолетних детей. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности, также отсутствовали детские удерживающие устройства. На 11-м км дороги при повороте налево водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП находившаяся на заднем пассажирском сиденье 22-летняя подруга водителя погибла на месте происшествия. Остальные пассажиры получили незначительные телесные повреждения.

Во время предварительного расследования было установлено, что автомобиль не прошел технический осмотр. Водительский стаж девушки на момент происшествия составлял менее двух лет.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину она признала полностью.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-