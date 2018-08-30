Жительница Лунинца уронила двухмесячного сына: малыш в больнице

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце устанавливают обстоятельства травмирования двухмесячного ребенка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, днем 27 августа жительница райцентра переносила своего двухмесячного сына в детском автокресле. В какой-то момент кресло выпало из рук женщины. В результате ребенок получил травмы. В настоящее время малыш вместе с матерью находится в больнице.
Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит по этому факту проверку.-0-
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