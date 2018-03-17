Жительница Мачулищей натравила двух собак на прохожего и милиционеров

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мачулищах пьяная женщина натравила двух собак на прохожего и милиционеров, сообщила БЕЛТА представитель Минского РУВД Елена Королева.

Мужчина 16 марта направлялся на работу в ночную смену. Он шел на остановку электрички, когда заметил, что женщина выгуливает двух собак, похожих на колли и боксера. Неожиданно агрессивно настроенные псы подбежали к прохожему, хозяйка скомандовала "фас", и одно из животных укусило мужчину. "Тот бросился бежать, собаки стали преследовать, женщина же еще раз крикнула команду нападения. Мужчина сумел достать мобильный телефон и нажал на первый попавшийся номер. Трубку сняла теща, он быстро обрисовал ситуацию и попросил позвонить в милицию", - сказала Елена Королева.

Сотрудники Мачулищанского отдела милиции увидели собак недалеко от места происшествия. "Те, получив еще одну команду от хозяйки, бросились уже на стражей порядка. С учетом складывающейся обстановки было принято решение об использовании табельного оружия. Предупредительный выстрел произвел впечатление только на боксера, следующие два выстрела остановили вторую собаку. Она жива, в ветклинике из ее конечностей извлекли две пули", - отметила представитель Минского РУВД.

Хозяйка животных, 54-летняя местная жительница, на момент задержания была сильно пьяна. Проводится проверка, материалы будут переданы специалистам Следственного комитета для дачи правовой оценки. На месте работали и представители Минского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. Решается вопрос о назначении специальных исследований. Вероятно, речь пойдет об уголовной ответственности за совершение злостного хулиганства. В августе 2017 года женщина уже привлекалась к административной ответственности в связи с похожей ситуацией. Тогда ей был назначен штраф в Br460.-0-