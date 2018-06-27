Жительница Оршанского района вместо ягод нашла в лесу боеприпасы

27 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе сельчанка вместо ягод нашла в лесу боеприпасы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Фото УВД Витебского облисполкома

Происшествие случилось днем 26 июня в лесу около деревни Малый Селец. Женщина отправилась за ягодами, однако вместо лесных даров нашла в лесу снаряды. О находке она сообщила мужу, а потом в милицию. Всего прибывшей на место группой разминирования в/ч 5524 ВВ МВД РБ было обнаружено 32 артиллерийских снаряда и 3 минометные мины калибра 76 мм и 50 мм соответственно, а также 30 артиллерийских взрывателей времен ВОВ. Все боеприпасы уничтожены.

В УВД Витебского облисполкома напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо обратиться в милицию. Следует проявлять осторожность и ни в коем случае не разбирать их. Кроме того, в летний период об этом следует чаще говорить детям.-0-