28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Столинского района замерзла на крыльце дома у подруги, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел в ночь на 28 февраля. По предварительной информации, жительница рабочего поселка Речица 1967 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения. Накануне вечером они с сожителем употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обидевшись, женщина ушла из дома в одной сорочке к подруге на соседнюю улицу, чтобы там переночевать. Предположительно, она стучалась в дверь, но поскольку время было позднее, дверь никто не открыл. Вероятно, женщина присела отдохнуть, уснула и замерзла.

Сегодня около 7 часов утра ее труп обнаружила подруга. Следственный комитет проводит проверку.-0-