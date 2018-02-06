Жительница Витебска выманила деньги у жены призывника за "отсрочку от призыва"

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска выманила деньги у жены призывника за якобы отсрочку от призыва, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В производстве следователей Витебского городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении жительницы Витебска, которая подозревается в мошенничестве (ст. 209 УК) и подстрекательстве к даче взятки (ст. 16 и ст. 431 УК). "По данным следствия, 30-летняя женщина в ноябре 2017 года написала в группе одной из социальных сетей о том, что может решить вопрос с отсрочкой от призыва. Она представилась медработником и несколько дней вела переписку с жительницей Витебска. Ей она обещала за деньги подготовить фиктивную медицинскую справку о состоянии здоровья призывника", - проинформировала Светлана Сахарова.

Кроме переписки в интернете, женщина разговаривала по мобильному с женой призывника и подстрекала ее к даче взятки неустановленным должностным лицам медучреждения и Витебского военкомата. "Когда она получила $80 и 6 тыс. российских рублей, то удалила свою страницу из соцсети, а контакты потерпевших заблокировала в мобильном телефоне", - рассказала представитель УСК.

Сейчас следствие устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемой. Женщина находится под обязательством о явке.-0-