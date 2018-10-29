Жительница Жабинковского района наживалась на мнимом разведении и продаже собак

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование многоэпизодного дела о мошенничестве с продажей щенков, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

С ноября 2011 года по август 2017-го 32-летняя неработающая жительница Жабинковского района одалживала деньги у знакомых под предлогом покупки породистых щенков якобы для их разведения. Параллельно в интернете она размещала объявления о продаже собак пород вест хайленд уайт терьер, французский бульдог, корги, йоркширский терьер. При этом женщина просила потенциальных покупателей перечислять определенные суммы на ее банковскую карту в качестве аванса. Сельчанка представлялась "клиентам" разными именами, для общения у нее было несколько сим-карт.

"Следователями установлено 42 эпизода противоправной деятельности женщины в отношении жителей Брестской, Минской, Гродненской, Гомельской областей и столицы. В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более Br33 тыс.", - отметил Дмитрий Иванюк. Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.209, ч.ч.2, 3 и 4 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-