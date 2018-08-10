Жительница Жлобина хранила дома более 10 кг насвая

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 10 кг насвая изъяли сотрудники милиции у жительницы Жлобина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.
В поле их зрения сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Жлобинского РОВД попала неработающая 46-летняя жительница районного центра. При осмотре ее жилья милиционеры обнаружили и изъяли 10,3 кг некурительного табачного изделия. Часть смеси была расфасована в полимерные пакеты.
В отношении женщины составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5).-0-
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