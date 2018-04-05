Жительнице Пинского района предъявлено обвинение в убийстве новорожденной дочери

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительнице Пинского района предъявлено обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла вечером 26 января. С подозрением на выкидыш в больницу была доставлена местная жительница 1982 года рождения. Об этом медики сообщили в Пинский РОВД, на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры женщины следователи обнаружили в ее сумочке труп новорожденной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками. Тело было завернуто в пакет. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст.139 УК (убийство). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для установления психического состояния обвиняемой после родов назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведение которой поручено специалистам центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.-0-