Жительницу Лунинца будут судить за драку с посетительницей ресторана и милиционерами

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лунинца подозревается в хулиганстве и сопротивлении сотрудникам милиции, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич.

Инцидент произошел 24 июня около 1.30 в местном ресторане. На танцевальной площадке случился конфликт между двумя посетительницами, в ходе которого одна из них избила другую. Сигнал о драке поступил в милицию, к месту происшествия направился наряд патрульно-постовой службы. К этому моменту подозреваемая уже покинула увеселительное заведение. Однако по приметам ее обнаружили на Привокзальной площади. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. При задержании и доставлении в РОВД нарушительница оказала сопротивление сотрудникам милиции. Она несколько раз ударила руками по голове командира отделения, хватала его за форменную куртку и сорвала погон.

По материалам проведенной проверки Лунинецкий РОСК 22 августа возбудил в отношении лунинчанки уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ст.364 (применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.-0-