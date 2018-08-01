Жительницу Пинского района будут судить за убийство новорожденной дочери

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Пинского района, обвиняемой в убийстве новорожденного, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

Как сообщалось, трагедия произошла 26 января. Примерно в 18.30 с подозрением на выкидыш в больницу была доставлена местная жительница 1982 года рождения. Об этом медики сообщили в милицию. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре квартиры женщины следователи обнаружили в ее сумочке завернутый в полимерный пакет труп новорожденной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка, который родился доношенным и жизнеспособным, наступила в результате асфиксии. При предварительном расследовании было установлено, что обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 телесных повреждений. После этого она закрыла отверстия рта и носа и сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась.

Действия обвиняемой квалифицированы по п.2 и п.6 ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-