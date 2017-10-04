Безопасность печного отопления

Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи.
Текущая очистка:
- отопительные печи - раз в три месяца;
- печи и очаги непрерывного действия - раз в два месяца;
- кухонные плиты и другие печи долговременной топки - раз в месяц.
Запрещается:
- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить дровами, длина которых превышает размеры топки;
- топить печи с открытыми дверцами;
- перекаливать печи;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор детям;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- топить без металлической защиты пола размером не менее 70x50 см перед дверцей печи.
Источник: МЧС.