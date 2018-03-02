Дополнительные поезда по Беларуси в мартовские праздники

БЖД в мартовские праздники назначила в пределах Беларуси 26 дополнительных поездов.
7 марта
Минск-Брест - поезда №721, №663, №655, №711
Минск-Гомель - №638, №724, №672
Минск-Витебск - №714
Минск-Пинск - №635
Брест-Минск - №712, №722
Витебск-Минск - №713
Гомель-Минск - №723, №637
Гомель-Могилев - №721
8 марта
Минск-Гомель - №684, №710
Пинск-Минск - №636
Брест-Минск - №656
Гомель-Минск - №671, №709
11 марта
Гомель-Минск - №709, №685
Коммунары-Минск - №642
Минск-Гомель - №686
12 марта
Гомель-Минск - №671.
Источник: Белорусская железная дорога.