Досрочное голосование на местных выборах в Беларуси пройдет с 13 по 17 февраля.
Время работы участков*:
10.00 - 14.00,
16.00 - 19.00.
Для голосования при себе необходимо иметь один из следующих документов:
паспорт,
водительское удостоверение,
военный билет (для военнослужащих срочной службы),
пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии),
служебное удостоверение государственного служащего,
студенческий билет,
справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт),
вид на жительство (для постоянно проживающих в стране граждан России).
День выборов - 18 февраля.
*Исключение составляют участки, которые образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.
Источник: Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.