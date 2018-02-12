Досрочное голосование

Досрочное голосование на местных выборах в Беларуси пройдет с 13 по 17 февраля.

Время работы участков*:

10.00 - 14.00,

16.00 - 19.00.

Для голосования при себе необходимо иметь один из следующих документов:

паспорт,

водительское удостоверение,

военный билет (для военнослужащих срочной службы),

пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии),

служебное удостоверение государственного служащего,

студенческий билет,

справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт),

вид на жительство (для постоянно проживающих в стране граждан России).

День выборов - 18 февраля.

*Исключение составляют участки, которые образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Источник: Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.