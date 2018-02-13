Как работают местные Советы депутатов

Местные Советы депутатов - это представительные государственные органы, которые избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц на 4 года.

Три территориальных уровня Советов депутатов:

1. Областной:

областные Советы (6),

Минский городской Совет.

2. Базовый:

районные Советы (118),

городские (города областного подчинения) Советы (10).

3. Первичный:

городские (города районного подчинения) Советы (14),

поселковые Советы (8),

сельские Советы (1152).

Основная форма деятельности Совета - сессия, которая созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Кроме того, депутат местного Совета должен не реже одного раза в месяц проводить личный прием граждан.

Полномочия местных Советов депутатов:

обеспечение соблюдения на подведомственной территории законов;

утверждение программ жилищного и дорожного строительства, благоустройства, охраны природы и др.;

установление местных налогов, сборов и пошлин;

осуществление приватизации коммунальной собственности;

распоряжение природными ресурсами;

участие в разработке, утверждении и реализации проектов планировки и застройки населенных пунктов;

охрана прав и свобод граждан.

Источник: Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.