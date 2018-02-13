Как работают местные Советы депутатов

Местные Советы депутатов - это представительные государственные органы, которые избираются гражданами соответствующих административно-территориальных единиц на 4 года.
Три территориальных уровня Советов депутатов:
1. Областной:
областные Советы (6),
Минский городской Совет.
2. Базовый:
районные Советы (118),
городские (города областного подчинения) Советы (10).
3. Первичный:
городские (города районного подчинения) Советы (14),
поселковые Советы (8),
сельские Советы (1152).
Основная форма деятельности Совета - сессия, которая созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Кроме того, депутат местного Совета должен не реже одного раза в месяц проводить личный прием граждан.
Полномочия местных Советов депутатов:
обеспечение соблюдения на подведомственной территории законов;
утверждение программ жилищного и дорожного строительства, благоустройства, охраны природы и др.;
установление местных налогов, сборов и пошлин;
осуществление приватизации коммунальной собственности;
распоряжение природными ресурсами;
участие в разработке, утверждении и реализации проектов планировки и застройки населенных пунктов;
охрана прав и свобод граждан.
Источник: Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.