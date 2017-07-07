Международные резервные активы Беларуси

Золотовалютные резервы Беларуси в первом полугодии выросли на $1 634 млн (33,1%) до $6,6 млрд* в эквиваленте на 1 июля 2017 года:

($ млн)

01.01.2017 - 4 927,2,

01.02.2017 - 4 985,0,

01.03.2017 - 5 022,3,

01.04.2017 - 5 016,1,

01.05.2017 - 5 108,7,

01.06.2017 - 5 238,9,

01.07.2017 - 6 561.

Основным фактором значительного роста международных резервных активов стало поступление средств от продажи еврооблигаций на сумму около $1,4 млрд, а также получение Беларусью четвертого транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $300 млн.

* В соответствии с методологией Международного валютного фонда.

Источник: управление информации и общественных связей Национального банка.