MILEX 2017

Более 30 стран будут представлены на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2017, которая пройдет в Минске* 20-22 мая. Впервые в этом году в выставке примут участие компании из Германии, Словакии и Польши.

Организации, входящие в систему Госкомвоенпрома Беларуси, впервые на выставке представят около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники. В том числе:

бронеавтомобили "Кайман" и МЗКТ 490 100 (V-1),

модернизированный танк Т-72БМЭ,

систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Гроза-Р".

Экспорт продукции военного назначения в Беларуси в 2016 году составил почти $1 млрд.

Во время выставки запланирована научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использования технологий двойного назначения.

* Место проведения выставки: аэропорт Минск-1 (ул. Чкалова,38/1), МКСК "Минск-Арена" (проспект Победителей,111).

Источник: Госкомвоенпром Беларуси.