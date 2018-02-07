"Минская лыжня-2018"

10 февраля, 9.30, Минская городская лыжероллерная трасса. Зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2018".

Расписание:

11.00 - лыжная эстафетная гонка 4 х 2,5 км среди команд облисполкомов, Минского горисполкома;

11.30 - лыжная эстафетная гонка 4 х 2,5 км с участием команд силовых ведомств;

12.00 - награждение победителей;

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - массовые старты на 2,5 км.

В массовых стартах может принять участие каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения (rumc.by) до 8 февраля.

Для зрителей будут работать три активные зоны:

Концертная

- выступления коллективов "Провокация", "Бай Сити", "Белый птах", фолк-группы "Богач";

Анимационная

- зимние игры и конкурсы для детей и взрослых, надувные аттракционы;

Солдатская кухня

- солдатская каша и горячий чай для гостей праздника.

Источник: Мингорисполком.