10 февраля, 9.30, Минская городская лыжероллерная трасса. Зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2018".
Расписание:
11.00 - лыжная эстафетная гонка 4 х 2,5 км среди команд облисполкомов, Минского горисполкома;
11.30 - лыжная эстафетная гонка 4 х 2,5 км с участием команд силовых ведомств;
12.00 - награждение победителей;
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 - массовые старты на 2,5 км.
В массовых стартах может принять участие каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения (rumc.by) до 8 февраля.
Для зрителей будут работать три активные зоны:
Концертная
- выступления коллективов "Провокация", "Бай Сити", "Белый птах", фолк-группы "Богач";
Анимационная
- зимние игры и конкурсы для детей и взрослых, надувные аттракционы;
Солдатская кухня
- солдатская каша и горячий чай для гостей праздника.
Источник: Мингорисполком.