Организованный туризм в Беларуси в 2017 году

В Беларуси в 2017 году осуществляли туристическую деятельность 1444 организации, услугами которых воспользовалось 1987 тыс. организованных туристов и экскурсантов.

Численность белорусов, выезжавших за рубеж, составила 727,5 тыс. человек. В страны СНГ организованно выезжали 19%, в страны ЕС - 35,5%, другие страны мира - 45,5%.

Наиболее посещаемыми зарубежными странами были Турция, Египет, Украина, Болгария, Российская Федерация, Польша, Испания, Греция, Черногория, Чехия, Литва и Италия.

Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь составила 282,7 тыс. человек. Наибольшее число прибывших приходилось на россиян (67,7%).

Среди других стран мира лидерами по числу посещений Республики Беларусь являлись Литва, Польша, Латвия, Украина, Китай, Германия, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Израиль.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов составила 4 дня.

Число организованных туристов внутри страны было 82,1 тыс. человек, экскурсантов - 894,7 тыс. человек.

В республике в 2017 году осуществлял деятельность 1821 субъект агроэкотуризма. Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за прошлый год, составила 351,1 тыс. человек. Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 90,4%.

Источники: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.