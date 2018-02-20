Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе

Январь 2018 года к январю 2017 года:
ВВП - 104,6 %,
выпуск продукции промышленности* - 109,7%,
выпуск продукции сельского хозяйства - 104,4%,
инвестиции в основной капитал - 126,2%,
ввод в эксплуатацию жилых домов - 86%,
розничный товарооборот - 109,5%.
2017 год к 2016 году:
объем внешней торговли товарами и услугами - 121,5%,
производительность труда по ВВП - 103,6%,
реальные располагаемые денежные доходы населения - 102,4%.
* Запасы готовой продукции на конец января 2018 года составили 60,4% среднемесячного объема промышленного производства.
Источник: Белстат.