Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе

Январь 2018 года к январю 2017 года:

ВВП - 104,6 %,

выпуск продукции промышленности* - 109,7%,

выпуск продукции сельского хозяйства - 104,4%,

инвестиции в основной капитал - 126,2%,

ввод в эксплуатацию жилых домов - 86%,

розничный товарооборот - 109,5%.

2017 год к 2016 году:

объем внешней торговли товарами и услугами - 121,5%,

производительность труда по ВВП - 103,6%,

реальные располагаемые денежные доходы населения - 102,4%.

* Запасы готовой продукции на конец января 2018 года составили 60,4% среднемесячного объема промышленного производства.

Источник: Белстат.