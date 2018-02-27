Сотовая связь в Беларуси

В настоящее время услуги сотовой подвижной электросвязи в Беларуси оказывают три оператора: ЗАО "БеСТ", ООО "МТС" и УП "Велком".

Общая абонентская база - 11,4 млн абонентов, уровень проникновения услуг - 121,2 абонента на 100 жителей республики. Охват населения услугами - более 99%.

Услугами СООО "Белорусские облачные технологии" по стандарту четвертого поколения (4G) пользуются абоненты ЗАО "БеСТ" и ООО "МТС". Услуга доступна для 68% населения страны.

ЗАО "БеСТ" создано в 2004 году. Охват населения - 99,7%. Абонентская база - 1,26 млн (11% рынка). Оказывает услуги стандарта 4-го поколения (LTE).

СООО "МТС" зарегистрировано в 2002 году. Охват населения - 99,9%. Абонентская база - 5,29 млн (46% рынка). Оказывает услуги стандарта 4-го поколения (LTE).

УП "Велком" является правопреемником СП ООО "Мобильная цифровая сеть", начавшего работу в Беларуси в 1999 году. Охват населения - 99,9%. Абонентская база - 4,86 млн (43% рынка). Оказывает услуги передачи данных с использованием стандарта 3G.

Источник: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.