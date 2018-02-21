Среднестатистический белорусский мужчина

В общей численности населения Беларуси удельный вес мужчин остается неизменным - 46,6%. На начало 2018 года численность мужчин в республике составила 4422 тыс. человек.

Три четверти мужского населения республики - горожане, каждый пятый мужчина живет в Минске.

Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте высокий - 80,4%.

Средний возраст занятых мужчин составляет 40,2 года. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, в возрасте 30-39 лет.

Преимущественно мужскими являются такие виды деятельности, как строительство, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, сельское хозяйство, промышленность, информация и связь. Ни одна из сфер деятельности не обходится без мужского участия.

В 2017 году в брак вступили 66,2 тыс. мужчин. Создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20-29 лет. При этом впервые создали семьи 47 тыс. мужчин.

Каждый третий мужчина, заключивший брак, находился в возрасте 25-29 лет, каждый четвертый - в возрасте 20-24 лет.

Средний возраст вступления в первый брак мужчин в 2017 году составил 27,9 года, повторный - 41,2 года.

Источник: Белстат.