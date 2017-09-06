Строительство домов с адресным субсидированием

В Беларуси определен перечень строящихся с привлечением адресных субсидий домов.

Таким образом в 2017-2018 годах будет построено 68 многоквартирных домов на 5 586 квартир (1 817 квартир в 2017 году, 3 769 - в 2018 году):

Брестская область - 800 квартир,

Витебская - 620,

Гомельская - 642,

Гродненская - 983,

Минская - 878,

Могилевская - 606,

Минск - 1057.

Общая вводимая площадь жилья - 351,2 тыс. кв.м. Это примерно 8% от общей площади жилья, построенного в 2016 году.

В настоящее время объем кредитных ресурсов, выделяемых Беларусбанком и Белагропромбанком на строительство жилья с господдержкой в 2017-2018 годах, составляет Br135 млн.

Источник: постановление Министерства архитектуры и строительства от 4 сентября 2017 года №25.