Традиции празднования Масленицы

Масленица - древний славянский праздник, напоминающий карнавал. В народном календаре нет конкретной даты. Праздник начинается ровно за восемь недель до Пасхи, в этом году 12 февраля, и продолжается неделю.

Понедельник - "Встреча". Открываются ярмарки. Готовятся места гуляний. Делается кукла Масленицы.

Вторник - "Заигрыш". С этого дня начинают ходить друг к другу в гости и катаются с горок. Незамужние девушки гадают.

Среда - "Лакомка". Зятья идут к теще на блины.

Четверг - "Широкий четверг". Начинается широкая масленица: пекут и едят много блинов, танцуют, веселятся, участвуют в кулачных боях.

Пятница - "Тещины вечера". Молодожены приглашают родителей невесты. Зять обязан лично позвать тещу.

Суббота - "Золовкины вечерки". Молодые невестки приглашают к себе родных мужа и одаривают их подарками.

Воскресенье - "Проводы". Чучело Масленицы водят по деревне и с заходом солнца сжигают на большом костре. В этот день принято попросить прощения друг у друга.

Рецепт пресных блинов на Масленицу:

Возьмите 2 яйца, щепотку соли и хорошо перемешайте.

Всыпьте половину стакана муки, добавьте растительное масло и размешайте.

Затем разбавьте тесто молоком до консистенции жидкой сметаны.

На сковороду с растительным маслом вылейте тесто. Когда у блина начнут запекаться кромки, подцепите его лопаткой и переверните.

Каждый готовый блин можно смазывать сливочным маслом.