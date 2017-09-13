В августе снизились цены на продукты

В Беларуси в июле и августе зафиксирована дефляция. Так, продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия в августе* подешевели на 1,9%.

Индексы цен на продовольственные товары (предыдущий месяц - 100%):

январь - 101,2%,

февраль - 100,5%,

март - 99,9%,

апрель - 100,8%,

май - 100,6%,

июнь - 101,3%,

июль - 99,3%,

август - 98,1%.

Подешевели:

томаты - на 45,9%,

капуста белокочанная - 41,1%,

картофель - 39,7%,

свекла - 35,5%,

морковь - 29,7%.

Подорожали:

цитрусовые - на 5%,

молотый кофе - 2,8%,

сок, нектар - 2,6%,

кофе растворимый - 2,2%,

консервы фруктово-ягодные - 2%.

Непродовольственные товары в августе* подорожали на 0,3%.

Цены на платные услуги населению увеличились на 0,04%.

* По отношению к июлю 2017 года.

Источник: Белстат.