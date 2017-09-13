В августе снизились цены на продукты

В Беларуси в июле и августе зафиксирована дефляция. Так, продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия в августе* подешевели на 1,9%.
Индексы цен на продовольственные товары (предыдущий месяц - 100%):
январь - 101,2%,
февраль - 100,5%,
март - 99,9%,
апрель - 100,8%,
май - 100,6%,
июнь - 101,3%,
июль - 99,3%,
август - 98,1%.
Подешевели:
томаты - на 45,9%,
капуста белокочанная - 41,1%,
картофель - 39,7%,
свекла - 35,5%,
морковь - 29,7%.
Подорожали:
цитрусовые - на 5%,
молотый кофе - 2,8%,
сок, нектар - 2,6%,
кофе растворимый - 2,2%,
консервы фруктово-ягодные - 2%.
Непродовольственные товары в августе* подорожали на 0,3%.
Цены на платные услуги населению увеличились на 0,04%.
* По отношению к июлю 2017 года.
Источник: Белстат.