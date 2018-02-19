В Беларуси число осужденных несовершеннолетних снижается

В 2017 году по сравнению с 2016-м число осужденных несовершеннолетних снизилось на 10,66%.

2017 год - осуждено 1 198 человек (совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения - 251, под действием наркотиков - 41);

2016 год - 1 341 человек (269, 80).

Преступления несовершеннолетних в 2017 году:

против жизни и здоровья - 31 человек,

против собственности и порядка осуществления экономической деятельности - 695 человек,

против экологической безопасности и природной среды - 4 человека,

против общественной безопасности и здоровья населения - 116 человек,

против общественного порядка и общественной нравственности - 291 человек,

против государства и порядка осуществления власти и управления - 51 человек,

другие преступления - 10 человек.

Источник: Верховный суд Беларуси.