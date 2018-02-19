В Беларуси число осужденных несовершеннолетних снижается

В 2017 году по сравнению с 2016-м число осужденных несовершеннолетних снизилось на 10,66%.
2017 год - осуждено 1 198 человек (совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения - 251, под действием наркотиков - 41);
2016 год - 1 341 человек (269, 80).
Преступления несовершеннолетних в 2017 году:
против жизни и здоровья - 31 человек,
против собственности и порядка осуществления экономической деятельности - 695 человек,
против экологической безопасности и природной среды - 4 человека,
против общественной безопасности и здоровья населения - 116 человек,
против общественного порядка и общественной нравственности - 291 человек,
против государства и порядка осуществления власти и управления - 51 человек,
другие преступления - 10 человек.
Источник: Верховный суд Беларуси.