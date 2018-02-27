XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка

28 февраля – 4 марта
Пр. Победителей, 14
Участники - книгоиздатели из 32 стран: Сербии, Китая, Казахстана, России, Украины, Великобритании, Венесуэлы, Италии, Палестины, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эквадора и др.
Страной-почетным гостем выступит Республика Сербия.
Центральный экспонент - Республика Казахстан.
Основные темы выставки:
Беларусь - культурная площадка Европы;
500-летие белорусского книгопечатания в культурной жизни разных народов. Итоги юбилейного года.
Программа выставки-ярмарки включает более 200 мероприятий, в том числе:
международный симпозиум литераторов,
семинар литераторов-переводчиков,
презентация "Энциклопедии Китая" на белорусском языке,
автограф-сессии,
награждение победителей 57-го Национального конкурса "Искусство книги".
В 2017 году в Беларуси издано:
9 590 наименований книг и брошюр общим тиражом почти 23,1 млн экземпляров.
На белорусском языке выпущено 1 314 наименований книг и брошюр тиражом 4,337 млн экз.
Источник: Министерство информации Беларуси