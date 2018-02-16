Концерн "Белгоспищепром" уже на протяжении 17 лет проводит единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности. Он объединяет несколько отраслей: сахарную, кондитерскую, масложировую, консервную, пищеконцентратную, алкогольную и табачную. Предприятия полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка, расширяется география экспорта. Заместитель председателя концерна Марина Михальцевич в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала о стратегии развития отраслей и за счет чего удается выдерживать конкуренцию на рынках.

- Марина Юрьевна, как сработали предприятия концерна в 2017 году?

- Предприятия как государственной, так и частной форм собственности работают эффективно, рентабельность продаж превышает 10%. Темп роста объемов производства за 2016-2017 годы составил 117,6%, в том числе в 2017 году - 105,4%. Выручка от реализации продукции в прошлом году увеличена на 12,8% до Br4,6 млрд, прибыль получена на сумму Br487,6 млн - практически на уровне 2016 года. Радуют показатели первого месяца 2018 года: в январе темп роста объемов производства превысил 130%, экспорта - 108,6%. Наибольший удельный вес в общем объеме производства занимает сахарная, табачная, кондитерская и алкогольная отрасли.

В минувшем году 606 человек были трудоустроены на новые рабочие места, в том числе 92 человека за счет открытия фирменных магазинов, 85 - за счет модернизации предприятий.

С 2015 года отмечается рост удельного веса концерна в наполняемости республиканского бюджета - с 4,9% до 5,3%. В 2017 году платежи в бюджет увеличены на 11,9% по сравнению с предыдущим годом, уплачено Br1,2 млрд.

Наша продукция поставляется более чем в 50 стран мира, она известна, популярна и любима. Объем экспорта в прошлом году увеличился на 21,6% по сравнению с 2016 годом.

- Какова доля российского рынка в общем объеме экспортных поставок и насколько успешно реализуется диверсификация экспорта?

- Хочу обратить внимание, что и по экспортным отгрузкам за два года новой пятилетки отмечается положительная динамика - 116,7%, в том числе за 2017 год - 121,6%. Доля российского рынка по-прежнему высока - около 50%, но она сокращается, происходит перераспределение потоков. Так, удельный вес экспорта в страны ЕАЭС снизился на 9 процентных пунктов до 56,5%, а в остальные страны, наоборот, увеличился с 25,8% до 36%, в том числе в страны Европейского союза экспорт увеличился на 6,8%. Это значительный прорыв.

В минувшем году продукция концерна поставлялась на 19 новых перспективных рынков: ОАЭ, Республика Корея, Канада, Турция, Ирак, Иран, Новая Зеландия, Норвегия, Афганистан, Сербия, Виргинские острова, Израиль, Иордания, Марокко, Кот-д`Ивуар, Танзания, Камерун, Швейцария, Австралия. Удельный вес этих поставок в общем экспорте составил 4,7%, или $21,4 млн. Начали активно работать с Китаем, задание по отгрузкам на $1,5 млн мы успешно выполнили, наши предприятия активно участвовали в выставках. Тяжело выходить на любые рынки. Можно один раз приехать, презентовать продукцию, потом еще раз, и только на третьей-четвертой выставке подходят уже знакомые партнеры и заключают контракты.

- Слуцкий сахарорафинадный завод благодаря модернизации производства отказался от импортного сахара-сырца. Последуют ли этому примеру другие сахарные заводы?

- Действительно, в Слуцке теперь можно перерабатывать сахарную свеклу не только в сахар, но и в сироп, что позволит производить продукт полностью на отечественном сырье. Такой модернизации на других заводах нет. Для сахарной отрасли характерна сезонность работы. Производство сахара из свеклы урожая 2017 года завершено. Все заводы уже переработали свеклу, и до нового урожая будут вестись другие работы. Например, у Городейского сахарного комбината, который выпускает конфитюры, соки, есть еще и сады, выращивается клубника, которая идет в собственное производство.

В 2018 году сахар-сырец ввозиться в Беларусь не будет, принято окончательное решение. Сегодня свекловичного сахара достаточно не только для полного обеспечения внутреннего рынка до урожая свеклы 2018 года, но и для поставок на экспорт.

- В 2015 году был создан алкогольный холдинг. Ожидалось, что это позволит оптимизировать продажи, логистику и систему управления брендами, устранит конкуренцию между участниками холдинга. Оправдались ли ожидания?

- Принятое главой государства решение о создании алкогольного холдинга обеспечило за 2016-2017 годы рост производства основных видов выпускаемой алкогольной продукции. Темп роста выпуска водки и ликеро-водочных изделий составил 139,7% (в 2016 году - 125,4%, в 2017-м - 111,4%), спирта - 134,7% (117% и 115,1% соответственно). Удалось повысить объем отгрузок водки и ликеро-водочных изделий на 14,6% и в условиях жесткой конкуренции незначительно увеличить долю присутствия на внутреннем рынке.

Если мы говорим, что наш внутренний рынок переполнен алкоголем, то аналогичная картина и на российском, и на других внешних рынках. Повсеместно мощности недозагружены и достаточно своих производителей. Тем не менее мы смогли выйти на российский рынок, в том числе благодаря созданной товаропроводящей сети. Экспортные отгрузки за два года увеличены более чем на 35%. Вырос экспорт бутилированной продукции более чем на 73% в натуральном выражении и на 66,7% - в стоимостном.

Отмечается положительная динамика и в финансовой деятельности. Рентабельность продаж - в пределах 5%, получена чистая прибыль. Да, есть предприятия, которые находятся в санации, это вынужденная мера, но это нормальный процесс, когда им дается возможность оздоровления.

- Удовлетворяет ли консервная отрасль внутренние потребности рынка в полном объеме? Насколько успешно реализуется задача по расширению ассортимента и импортозамещению?

- Работа в этом направлении активно ведется как по детскому питанию, так и по консервам общего назначения. Линейка обновляется постоянно, достойно представлено детское питание: овощное, фруктовое, с творогом, со сливками. Полностью удовлетворяем внутренние потребности рынка. Например, клецкое ОАО "Гамма вкуса" значительную часть сырья выращивает самостоятельно, в собственных садах. Предприятие выпускает популярный нарезной картофель, свеклу, морковь в вакуумной упаковке разных размеров. Малоритский консервно-овощесушильный комбинат установил технологический комплекс для стерилизации и гомогенизации фруктовых и овощных пюре, соков для линии приготовления и расфасовки продукта в гибкую упаковку. Производится импортозамещающая продукция. Экспортные поставки предприятий отрасли довольно существенные: в 2017 году отгрузили продукцию почти на $5 млн, темп роста составил 109%.

- Какие тенденции отмечаются на табачном рынке Беларуси? Планируется ли рост ставок акцизов?

- Подписан указ №29 "О налоообложении", который устанавливает на 2018 год ставки акцизов на подакцизные товары. В нынешнем году сохранились ставки на пиво, отдельную алкогольную продукцию, в прошлом году они были увеличены. На табачные изделия в текущем году предусматривается наибольший рост акцизного налога.

- Ранее сообщалось, что для стран ЕАЭС планируется установить единую индикативную ставку на сигареты.

- Действительно, эта тема обсуждается, идет гармонизация ставок акцизов и по крепкому алкоголю, и по табачным изделиям. Документ еще не подписан, по нему есть расхождения. Беларусь отстаивает государственные интересы.

- На улицах Гродно на протяжении нескольких лет работают киоски "Табак". Как вы оцениваете эту форму продажи сигарет?

- Такие специализированные киоски есть не только в Гродно, но и в других регионах, несколько киосков работает в Минске. То, что сделала Гродненская табачная фабрика "Неман", - это большой шаг вперед. Созданы новые рабочие места, введен видеоконтроль для недопущения продажи сигарет несовершеннолетним.

- В прошлом году анонсировалось появление сахарного и масложирового холдингов. На каком этапе их создание, насколько оправдана эта форма управления?

- Пока принято решение, что в этом нет необходимости, концерн сам, по сути, большой холдинг. Мы управляем всеми отраслями и определяем направления развития, вносим предложения в правительство по улучшению деятельности предприятий.

- Одна из задач концерна заключается в организации привлечения внешнего финансирования для техперевооружения и модернизации производств. Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых инвестпроектах.

- В 2017 году были завершены крупные инвестиционные проекты либо их этапы с общими инвестициями Br8,6 млн, что составляет 128,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. К наиболее значимым проектам можно отнести увеличение мощностей предприятий сахарной отрасли. Введен в эксплуатацию дрожжевой завод в Слуцком районе мощностью 20 тыс. т дрожжей в год. С целью обеспечения постоянных темпов роста и удержания позиций на рынках Гродненская табачная фабрика "Неман" начала строительство нового производственного корпуса, в котором будет установлена линия для производства сигарет с фильтром, оборудование для изготовления фильтропалочек.

Витебский маслоэкстракционный завод внедряет технологии по переработке семян подсолнечника, чтобы дозагрузить производственные мощности при дефиците рапса. Иными словами, на предприятии появится отделение по обрушиванию семян подсолнечника. Шелуху в последующем планируется сжигать в котле, что позволит частично отказаться от газа. Использование подсолнуха позволит снизить зависимость от рапса. Эта культура выращивается в Беларуси в недостаточных объемах для полной загрузки существующих мощностей. Они позволяют переработать 1,3 млн т маслосемян, притом что в 2017 году урожай в 600 тыс. т рапса считался неплохим. Завод хоть и будет использовать импортное сырье, но сможет производить востребованный продукт - подсолнечное масло, а также шроты для сельского хозяйства. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март текущего года. Для завода это очень значимый проект.

СП ОАО "Спартак" работает над организацией производства и завертки плоских глазированных и неглазированных вафельных конфет и вафельных батончиков. Часть нового оборудования для вафельного производства уже установлена, теперь основные задачи - отработать технологии, чтобы максимально удовлетворить вкусы населения, и донести продукт потребителю.

Развитие промышленности идет семимильными шагами, оборудование надо обновлять наперед. Основной этап модернизации пришелся на 2010-2011 годы. Технологии и требования рынка тоже ушли вперед. Именно поэтому сегодня модернизация производства должна получить новое развитие.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-