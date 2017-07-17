Минск - главная финансовая и деловая артерия страны, а значит и привлекательное место для разного рода преступников. Бороться с нарушителями закона - задача правоохранителей, в том числе следователей. О характере преступлений, особенностях их расследования и громких делах в интервью БЕЛТА рассказал начальник управления Следственного комитета по городу Минску Дмитрий Конопляник.

О структуре преступности

- Дмитрий Владимирович, вы руководите минским управлением уже почти четыре года, а до этого почти 20 лет работали в других следственных подразделениях. Как ваш большой опыт помогает в работе?

- Опыт позволяет правильно оценить ситуацию, продумать, проанализировать и просчитать ее. Это возможность комплексно увидеть проблему, а не только сам факт преступления. Наверное, еще это какая-то интуиция, которая вырабатывается годами и подсказывает некоторые моменты. Невзирая на это, я постоянно учусь. К примеру, до назначения на должность начальника столичного управления я в основном занимался экономическими и коррупционными преступлениями. В сферу моей деятельности не входили преступления против личности, не было бытовых преступлений. Особенностям работы по этим делам я учился вместе со следователями УСК.

- В чем особенность руководства таким большим подразделением, как столичное управление?

- Наша нагрузка в сравнении с иными территориальными подразделениями больше как в числовом выражении - по количеству дел, так и в целом - по значимости преступлений. Наши уголовные дела в большинстве своем, думаю, серьезнее и сложнее в расследовании. К примеру, недавнее дело, связанное с кардерами, где 600 потерпевших, - это огромный объем работы, а расследование успешно проведено районным отделом УСК. К слову, буквально на днях дело прокурором передано в суд для рассмотрения.

Особенность руководства таким подразделением - это, конечно, огромный спектр задач, необходимость быстро оценивать ситуацию, быстро принимать решения. Минск - центр деловой жизни страны, и это сказывается на специфике преступлений. Простой факт, который подтверждает мои слова, - более 40% всех дел в республике по уклонению от уплаты налогов расследуются в Минске. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних лет.

При этом в структуре преступности города "экономические" дела занимают не больше 3%. К примеру, взяточничество - всего 0,3-0,4% среди преступлений в Минске. Хищения, связанные со злоупотреблением полномочиями, - 0,8%, неуплата налогов - 1,2%. На первый взгляд, цифры незначительны, но если посмотреть на сумму ущерба, причиненного данными преступлениями, то только по делам о неуплате налогов за 5 месяцев этого года она составила Br2,5 млн.

Следует отметить, что доля экономических и коррупционных преступлений медленно растет. Но это не признак того, что коррупции стало больше, а скорее результат более эффективной работы правоохранителей.

О возмещении ущерба

- Насколько сложно следователям принимать меры к возмещению ущерба от налоговых преступлений?

- Сейчас из упомянутых Br2,5 млн возмещено 76%. Кроме этого наложен арест на имущество стоимостью порядка Br2 млн. В прошлом году ущерб - Br5,6 млн. 62% от этой суммы возмещено, дополнительно наложен арест на имущество на сумму Br7,3 млн. По этой категории преступлений достаточно часто принимаются решения об освобождении от уголовной ответственности с возмещением сумм, которые не были уплачены в бюджет. Думаю, что это правильно - наказание должно способствовать в первую очередь возмещению причиненного государству ущерба.

- Не так давно сообщалось, что управление СК по Минску расследует уголовные дела в отношении участников преступных групп, помогавших с "обналичкой". Какие еще крупные уголовные дела в экономической сфере расследуются управлением на данный момент?

- Как правило, такие дела расследуются достаточно долго. Из свежих примеров - дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства одной крупной сети по продаже стройматериалов. Мы приняли меры по возмещению ущерба. У директоров торговой сети изъяты шесть дорогих автомобилей стоимостью более Br200 тыс., шесть квартир, четыре земельных участка, два гаража. На все это наложен арест. Отыскание имущества - трудоемкий процесс, который занимает время.

В первом полугодии окончено расследование в отношении семи участников преступной группы. Их руководитель весьма известен в финансовых кругах. Он и раньше привлекался к ответственности - отбывал наказание в конце 2000-х. И вот, как видим, вернулся к преступным делам. Нами выявлены 15 субъектов хозяйствования, которые сотрудничали с этой группой. Причиненный ущерб составил более $1 млн.

Также серьезное дело, связанное с компанией Kairos. В ее деятельность было вовлечено огромное число людей. Особенность в том, что такой модели еще не было у нас в стране. Это не прямое уклонение от уплаты налогов - там все сложнее, умнее и хитрее. Дело значимое, потому что 400 участников вложили свои деньги в эту компанию и потеряли их. Организаторы были задержаны в конце прошлого года.

- Сейчас много говорят о задержании Виктора Пузикова.

- Уголовное дело в отношении директора ООО "Такси Алмаз 7788" принято к производству следователем столичного управления. Действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.243 УК Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Предъявлено обвинение в совершении уклонения от уплаты сумм налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Говоря простым языком, это уклонение от уплаты налогов путем неотражения в бухучете выручки, которая поступала от водителей наличными. Об этом в СМИ рассказывали и сами водители.

Предварительный ущерб бюджету на данный момент составляет около Br1,5 млн. В отношении Пузикова применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи принимают меры к возмещению ущерба.

- Факты ухода от налогов крупных компаний всегда вызывают большой резонанс. Но как часто в поле зрения столичных следователей попадает мелкий бизнес?

- Дело в том, что правоохранительные органы работают по выявлению "финансовых компаний", которые предоставляют услуги по оформлению подложных документов, по "обналичке", по выводу средств в теневой оборот. Мы не заинтересованы в создании препятствий для бизнеса, честных налогоплательщиков.

Когда так называемые финки попадают в поле зрения, то далее уже идет поиск всех субъектов хозяйствования, которые пользовались их услугами. Среди них действительно много представителей среднего и мелкого бизнеса. Крупные компании стараются работать легально, дорожат репутацией.

Для нас неважно - мелкий или крупный бизнес, наша задача - найти источник преступных услуг, контрагентов, установить размер ущерба и возместить его государству. Самое главное - пресечь деятельность группировки, которая использует преступные методы ведения бизнеса.

О роупджампере

- Продолжая тему мелкого бизнеса. В июне погиб парень, прыгавший со страховкой с 70-метровой трубы. На каком этапе расследование в отношении ИП - организатора прыжка?

- Ситуация неординарная, и расследование вряд ли будет быстрым. Потому что надо разобраться, что за конструкция страховки, как проходили прыжки, какова была роль каждого, выяснить технические моменты. Назначены экспертизы по самому оборудованию, которое использовалось, по крепежному материалу, веревкам.

Индивидуальный предприниматель прошел альпинистскую подготовку и имеет свидетельство на проведение строительных работ. Объект - 70-метровая труба - был взят им в аренду официально для несколько других целей, не для роупджампинга, и понятно, что его реальная деятельность не соответствовала формальной стороне. Трубу он арендовал для отработки своих профессиональных навыков, но использовал для других целей.

Если говорить об обстоятельствах, то прыгали в тот день несколько человек. Когда же за ними прыгнул погибший впоследствии молодой человек - веревки не затормозили его движение и он упал на землю. По предварительной версии, не сработала система натяжения. Вопрос - в оценке всей этой конструкции и действий человека, который оказывал услугу, правильности монтирования системы, исправности всех элементов крепления.

Есть еще один важный момент. Это сама услуга. Она достаточно востребована. Но при этом нет действенного механизма контроля качества и правил ее предоставления. И здесь, конечно, будем принимать меры. Во взаимодействии с другими госорганами и организациями.

Имеются у следствия вопросы по данному делу и к лицу, которое продавало сертификаты на прыжки посредством сети Интернет.

О либерализации законодательства

- В Беларуси планируется пересмотреть ответственность за экономические преступления в сторону либерализации. Какова ваша точка зрения на этот счет?

- Думаю, что люди, которые нанесли экономический ущерб, не несут такой угрозы обществу, как убийцы или педофилы. Именно поэтому и сейчас есть сложившаяся практика, когда при полном возмещении ущерба, содействии расследованию и раскаянии обвиняемого производство по уголовному делу прекращается.

Что касается либерализации и исключения некоторых составов о налоговых преступлениях из кодекса - это веяние времени. Есть так называемые мертвые нормы, которые не применяются на практике.

Практика расследования показала необходимость изменения ряда статей УК. Например, незаконная предпринимательская деятельность без регистрации - это по сути и уклонение от уплаты налогов, ведь предприниматель не зарегистрирован, работает в тени и не платит налоги. Здесь возникают определенные трудности в квалификации тех или иных действий, а следователям важно, чтобы норма закона была четкой, прозрачной и соответствовала реалиям.

Существует мнение о необходимости увеличения размера ущерба, причиненного государству уклонением от уплаты налогов, при котором наступает уголовная ответственность, и я его поддерживаю. Потому что уголовное и административное производство существенно отличаются. И по объемам доказывания, и по затратам времени и ресурсов. Наверное, стоит оставить уголовно наказуемыми те факты, в которых зафиксировано причинение ущерба на сумму 2,5 тыс. базовых величин, что сейчас составляет особо крупный размер, или даже чуть больше. А остальные связанные с неуплатой налогов правонарушения могут рассматриваться быстро в административном порядке. Это будет и эффективно, и экономично, а следователи будут заняты более серьезными вещами. В том числе стоит учитывать и международную практику. Потому что есть составы преступления или какие-то формулировки, которые у нас уголовно наказуемы, а у наших соседей - нет.

Также стоит вспомнить, что несколько лет назад была очень своевременно принята Концепция совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Она действует, и мы ею руководствуемся при принятии решений.

О техоснащенности

- Как бы вы оценили уровень технической оснащенности столичных следователей?

- Учитывая развитие информационных технологий, мы не можем игнорировать вспомогательные средства, которые призваны помочь следователям в их деятельности.

В свое время ситуация с распространением психотропов в стране подтолкнула нас к приобретению комплекса UFED Touch, который позволяет разблокировать мобильные телефоны и извлечь из них данные. Наш образец успешно справляется с 20 тыс. моделей телефонов. Сейчас комплекс используется при расследовании любых преступлений. Например, переписка, полученная из смартфона, использовалась при доказательстве вины по делу об угрозе убийством. С начала года мы проверили почти 500 телефонов. В основном это дела о наркоторговле - 44% аппаратов исследовались именно в связи с осуществлением незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Используются у нас и специальные программы для анализа телефонных соединений. Они позволяют автоматизировать поиск и сортировку информации. К примеру, при расследовании одного мошенничества были получены сведения более чем о 200 тыс. соединений на протяжении 1,5 лет. Благодаря специальным программам удалось установить более 170 свидетелей по делу, а также вскрыть факты преступной деятельности, не связанные с мошенничеством.

Также на вооружении стоит аппарат поверхностного зондирования ОКО-2 - так называемый георадар. Он помогает в поисках и раскрытии преступлений прошлых лет. Сейчас, кстати, мы планируем приобрести аппаратно-программный комплекс для извлечения информации из компьютеров.

Наши специалисты проходят профессиональную подготовку и повышают квалификацию в том числе за границей - к примеру, серьезное сотрудничество у нас с Россией. Наши следователи регулярно повышают свой уровень знаний в российских криминалистических подразделениях и научно-исследовательских институтах, изучают перспективные разработки.

О взаимодействии со СМИ

- Как, по вашему мнению, помогают Следственному комитету и, в частности, столичному управлению пресса и общественность?

- К примеру, в недавнем случае с роупджампингом СМИ нам помогают. Во-первых, тот резонанс, который был сразу в прессе, конечно, обратил внимание на проблему. Сообщества роупджамперов это заставило задуматься о том, что безопасность превыше всего. Во-вторых, любители прыжков сразу же откликнулись на эту новость. Обращались и в Следственный комитет с предложением оказать какую-то помощь, в том числе консультативную с учетом их познаний и опыта.

Что касается взаимодействия со СМИ, то за время моего руководства минским управлением наиболее эффективный результат мы наблюдали в 2014 году, когда провели пресс-конференцию по теме противодействия распространению наркотиков. Тогда мы получили широкий отклик: проблема затронула и вузы, и школы, и соцсети. И в сравнении с 2014 годом количество наркопреступлений стало меньшим. По смертям от наркотиков цифры вообще не сопоставимы. Думаю, в этом значительная роль СМИ.

Зачастую мы через СМИ обращаемся для поиска очевидцев преступлений или потерпевших. К примеру, сегодня одна из актуальных проблем Минска - мошенничество. Треть уголовных дел о мошенничестве, направленных в суд в 2016 году, расследовалась подразделениями столичного управления. Поэтому мы стараемся задействовать все возможные каналы информирования общественности, чтобы получить как можно больший охват и помочь гражданам защитить свои права.

Главное, чтобы наша информация приносила пользу обществу. Мы ставим перед собой цель не только рассказать о работе следователей, но и таким образом участвовать в правовом образовании соотечественников.

Кроме того, СМИ помогают нам устанавливать контакт с читателями, благодаря их публикациям получаем отклик, необходимый для того, чтобы понимать, что нужно улучшать в нашей деятельности. Поэтому мы заинтересованы в продолжении продуктивного сотрудничества.

В конце беседы Дмитрий Владимирович отметил, что управление Следственного комитета по Минску очень молодое - почти треть следователей управления служат в подразделении не более двух лет. При этом многие показывают очень хорошие результаты, растут и развиваются, продолжают службу в центральном аппарате ведомства. "Классик прав, молодость - действительно великий чародей, особенно если первые успехи не вскружат голову, - подмечает руководитель. - Но главная наша сила, я считаю, именно в сплаве опыта и молодости. Следователи, немало повидавшие на своем веку, обеспечивают преемственность, которая необходима для дальнейшего развития".

Павел ГОРБАЧ,

БЕЛТА.-0-