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Александр Цай

Что почем в белорусских здравницах?

Интервью 12.02.2018 | 12:49
Александр Цай Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Чистые воздух и вода, другие природные богатства, удачно используемые при реабилитации, лечении и оздоровлении, плюс исконное гостеприимство, профессионализм и постоянное развитие - все это ежегодно привлекает более миллиона белорусов и гостей из зарубежья в санатории Синеокой. Сегодня в Беларуси насчитывается 306 санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Как они выдерживают внутреннюю конкуренцию и борются за место под солнцем на рынке услуг, в каком направлении развиваются, об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

- Республиканский центр планомерно координирует деятельность санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Сегодня в республике функционируют 106 санаторно-курортных организаций и 200 оздоровительных. Их число немного снизилось по сравнению с 2017 годом - на 14 объектов, среди которых не прошедшие государственной аттестации, а также несколько студенческих санаториев-профилакториев. В то же время коечный фонд позволяет ежегодно обеспечивать санаторно-курортным лечением и оздоровлением около 1,3 млн человек. В 2017 году соответствующими услугами воспользовались чуть более 1,288 млн человек, из них за счет средств государственного социального страхования и республиканского бюджета - более 759 тыс., а за счет средств юридических и физических лиц - более 529 тыс. Примерно такие цифры мы и ожидали. В этом году ситуация прогнозируется аналогичная - около 1,3 млн отдыхающих. И все это при средней заполняемости в течение года около 80%, летом здравницы заняты на 100%. Нам есть чем гордиться, но есть и куда расти.

- В межсезонье спрос традиционно несколько ниже. Однако уже сейчас активно идут продажи и бронирование путевок. Расскажите о текущей ситуации.

- Спрос есть. По информации крупных собственников, у санаторно-курортных организаций республики на февраль выкуплено около 90% путевок от общей коечной мощности. На март уже забронировано около 80%, на апрель - около 70%. Практически всеми санаторно-курортными организациями осенью 2017 года было открыто раннее бронирование до мая этого года, предоставлялись скидки для повышения спроса в межсезонье.

- Ранее звучали заявления собственников, что они будут снижать цены на свои услуги на I квартал этого года. Выполнено ли обещанное?

- Цены на первый квартал 2018 года, действительно, снизились. Если анализировать ситуацию на 5 февраля, то средняя стоимость одного койко-дня с пребыванием в однокомнатном двухместном номере стандартного типа составила Br49,9. Она на 2,5% ниже, чем в декабре 2017 года (тогда было Br51,21).

В I квартале ожидается, что стоимость составит Br50,5, это на 1,5% ниже, чем в декабре, а в I полугодии средняя стоимость одного койко-дня ожидается около Br52, поскольку захватываются максимально востребованные периоды - май и июнь.

- Что входит в стоимость путевки?

- Немногие страны сегодня могут предложить такой полный комплекс лечебно-реабилитационных, диагностических услуг, который предоставляется у нас по путевкам в обязательном порядке. В Беларуси определен перечень видов медицинских услуг, включающий в себя 10-12 процедур, в зависимости от профиля заболевания. Исходя из этого срок пребывания по нашим путевкам для взрослых составляет 18 дней, что обусловлено стандартами лечения. Для детей - 21 день, для детей, проживающих или обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях, - 24 дня. Средний срок по путевкам, самостоятельно реализуемым здравницами, составляет 12-14 дней, а это 8-10 процедур. Если сравнить с санаториями ближнего зарубежья, то там в стоимость путевки входит 3-4 процедуры, все остальное - за дополнительную плату.

- Очевидно, именно это и привлекает в белорусские здравницы иностранцев.

- Практически во всех белорусских здравницах очень хорошо развита медицинская база, широкий перечень лечебных процедур. Модернизация идет постоянно, закупается новое оборудование. В первую очередь совершенствуются медицинские услуги, расширяется их перечень. Для этого санатории сотрудничают с ведущими научными учреждениями Беларуси, кое-что заимствуется из европейского опыта. Применение природных лечебных факторов также получает распространение - это, например, использование лечебных грязей, минеральных вод. Мы активно работаем над внедрением на базе санаторно-курортных организаций SPA-услуг, которые пользуются повышенным спросом среди европейских гостей. Вводятся полноценные SPA-комплексы и центры, и некоторые из них уже прошли сертификацию по стандартам евро-SPA. Такое заключение, в частности, получил санаторий "Юность". Плюс еще в том, что мы находимся в более низком ценовом диапазоне при высоком качестве: по сравнению с Россией - практически в два раза. Приблизительно такая же ситуация, если сравнивать с санаториями Литвы, Латвии и Эстонии.

- Какова география отдыхающих?

- В 2017 году в санаториях Беларуси отдохнули свыше 208 тыс. иностранцев. Большинство из них - около 90% - россияне. Но география экспорта услуг постоянно расширяется. Приезжают гости из Израиля, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Италии. Растет спрос со стороны жителей Поднебесной.

- Откуда они узнают о наших здравницах? И как в целом организовано продвижение санаторно-курортных услуг Беларуси на мировом рынке?

- В первую очередь - за счет участия в международных выставках: в России, Грузии, Польше, Латвии, Италии и так далее. Везде, где проходят такие выставки, наши организации стараются себя презентовать. Сейчас - век интернета, и есть масса ресурсов соответствующей тематики. То есть информация размещается на сайтах как самих организаций (в том числе с переводом на иностранные языки), так и на тематических ресурсах. Есть интернет-порталы, которые хорошо продвигают услуги не только санаториев, но также гостиниц. Например, vetliva.by, sanatorii.by, export.by, booking.com.

- Как повлияло внедрение безвизового режима на интерес гостей из-за рубежа?

- Рост экспорта услуг в санаториях страны составил около 9%. Выручка от экспорта услуг превысила Br170 млн. В перспективе мы ожидаем расширения географии экспорта за счет увеличения срока безвизового пребывания. Дело в том, что пяти дней недостаточно для выполнения стандартов лечения. Впрочем, как и десяти. Наши предложения остаются неизменными: срок пребывания граждан, которые хотят получить санаторно-курортное лечение в здравницах Беларуси, должен быть не менее 18 дней для обеспечения медицинской эффективности. Если увеличение срока безвиза до 10 суток пройдет без проблем и покажет хорошие результаты, мы надеемся, что он будет продлен и до 30 дней. Пример некоторых здравниц в приграничных районах, в частности Гродненской области, показателен: рост экспорта их услуг по итогам года превысил 20%. Но наши санаторно-курортные организации представлены во всех регионах. Что касается внедрения 5-дневного безвиза через Национальный аэропорт Минск, то это повысило спрос лишь на путевки выходного дня либо продолжительностью двое суток. Речь идет об ознакомительных турах, в которых гости просто получают качественное питание и проживание, дополнительные медицинские услуги и SPA-процедуры, плюс наслаждаются нашей природой. Все это тоже хорошо, но недостаточно.

- Насколько востребованы экскурсионные услуги, которые предлагают белорусские санатории?

- Сегодня практически все здравницы предлагают разноплановые экскурсии. Проделана огромная работа с турфирмами, Министерством спорта и туризма и другими заинтересованными. Разработаны маршруты, которые доступны для отдыхающих в санаториях. В большей степени они популярны в теплый сезон. Как правило, 1-2 раза в неделю организуется группа. Выезды на фестивали, концерты собирают даже несколько микроавтобусов. Например, на "Славянский базар в Витебске" из других регионов организуются довольно большие группы: такие поездки включают экскурсию по городу, посещение музеев и непосредственно концерт, а иногда и ночевку в гостинице. Оценивая ежегодный спрос, маркетинговые службы санаториев заранее бронируют определенное количество билетов на концерты и затем предлагают отдыхающим такой пакет услуг.

- Раз уж мы заговорили о лете, самое время рассказать об оздоровлении школьников во время длинных каникул. Какой план на этот год?

- Ожидается, что будет оздоровлено 377 тыс. детей, в прошлом году было 368 тыс. Из них в лагерях с круглосуточным пребыванием проведут смену около 157 тыс., остальные - в лагерях с дневным пребыванием. Что касается удешевления стоимости путевок, то в лагерях с круглосуточным пребыванием его размер планируется в Br185, в прошлом году было Br175 (при полной стоимости около Br400).

- Сохранилось ли количество стационарных лагерей для летнего оздоровления детей?

- Начиная с 2006 года их количество уменьшалось. После чего была усилена работа по недопущению перепрофилирования и закрытия лагерей. В летнюю оздоровительную кампанию прошлого года работали 146 стационарных лагерей. А всего минувшим летом функционировало 6,1 тыс. лагерей круглосуточного и дневного пребывания. Примерно такое же количество будет работать и в нынешнем сезоне. Сама кампания пройдет в привычном режиме: в основном в четыре смены с продолжительностью 18 дней. Некоторые, кто раньше начнет, могут и 5 смен захватить - исходя из количества заявок. В прошлом году среди регионов больше всего было оздоровлено в Минске - 66,2 тыс., Брестской области - 61,5 тыс., Минской - 53,6 тыс. Но если брать процент охвата, то он самый большой в Гродненской области - здесь оздоровился каждый третий школьник.

- Среди приоритетных направлений центра - оздоровление детей, проживающих и обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях. Какой план в связи с этим на текущий год?

- Республиканским центром на 2017 год было приобретено около 87 тыс. путевок для таких детей, из них 7 тыс. - в санатории, расположенные за пределами республики ("Беларусь" в Сочи, "Белая Русь" в Туапсе, "Белоруссия" в Юрмале). Поставщиками услуг на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей в составе организованных групп выбраны 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров, лучшие детские санатории, санатории для взрослых и детей. В этом году планируется оздоровить более 86,5 тыс. таких ребят.

- Какие особенности предусмотрены в оздоровлении участников Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью?

- Для этой категории оздоровление организовано с учетом их пожеланий в лучших санаториях. Закупка лотов для ветеранов и участников войны, а также для неработающих инвалидов первой и второй групп велась по территориальному принципу. Открытый конкурс на 2018 год был проведен летом 2017 года: закуплено около 178 тыс. путевок. Средняя стоимость койко-дня составила Br34,2 и увеличилась лишь на 4,8% по сравнению с 2017 годом.

Закупка путевок на 2019 год будет проводиться для этих категорий лиц только у санаторно-курортных организаций, имеющих условия безбарьерной среды, другие предложения будут отклонены. Это станет дополнительным стимулом для организаций по скорейшему совершенствованию инфраструктуры в данном направлении.

- Беларусь ратифицировала Конвенцию по правам инвалидов, разработан национальный план действий, здравницам тем более нельзя оставаться в стороне от вопросов создания безбарьерной среды. А ведь вопросы есть. Как они решаются?

- До начала реализации госпрограмм по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц эта деятельность велась в санаторно-курортных и оздоровительных организациях республики недостаточно активно. Чтобы изменить ситуацию, мы координировали деятельность по достижению плановых показателей названных государственных программ, вносили изменения и дополнения в постановление о государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Тем из них, кто не имеет условий безбарьерной среды, снимается 10% аттестационных баллов. Сегодня количество койко-мест, где созданы безбарьерные условия для этой категории, в номерном фонде санаторно-курортных организаций составляет 423. Нам нужно выйти не менее чем на 500 в ближайшее время. Думаю, к концу 2018 года эту задачу выполним.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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здоровье, отдых
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