К подготовке детского "Евровидения-2018" будут максимально привлечены белорусские специалисты

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+4°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
Экономика
Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития
Президент
Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре
19:19 Общество
Около 200 инициатив участвуют в отборе конкурса проектов Social Weekend
19:11 Общество
Определен порядок выдачи разрешений на выполнение международных автоперевозок в регулярном сообщении
19:01 Общество
Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"
18:58 Общество
Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду
18:46 Президент
День судебного эксперта установлен в Беларуси
18:35 Президент
Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития
18:33 Президент
Четырем фарморганизациям возместят в 2018 году часть процентов за пользование кредитами
18:33 Общество
Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки
18:27 Происшествия
Кому достанется квартира в Минске и три новеньких "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
18:18 Общество
Объемы продаж квартир в Минске растут
18:13 Регионы
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
18:05 Экономика
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси
18:00 Общество
МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда
17:54 Общество
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
17:49 Экономика
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
17:42 Происшествия
Мартин Фриман снимется в новом комедийном сериале
17:42 Калейдоскоп
В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе пострадали два водителя
17:35 Происшествия
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
17:30 Культура
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
17:26 Регионы
Все новости
Сюжеты
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

К подготовке детского "Евровидения-2018" будут максимально привлечены белорусские специалисты

Интервью 24.11.2017 | 15:26

Беларусь в ноябре 2018 года вновь примет детское "Евровидение". Семь лет назад Белтелерадиокомпания уже проводила этот конкурс, на тот момент его организация была оценена на самом высоком уровне. О подготовке предстоящего шоу корреспонденту БЕЛТА рассказали заместитель председателя Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского вещательного союза (ЕВС) Ольга Саламаха.

- На днях был утвержден состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению конкурса. Кто в него вошел и каковы ближайшие планы?

Иван Эйсмонт: В оргкомитет вошли представители Белтелерадиокомпании, а также многих министерств и ведомств. Помимо того, что это телевизионный конкурс, очень много работы связано с логистикой. В ближайшее время после нашего возвращения из Грузии пройдет первое заседание оргкомитета, на котором составим план действий. Ожидаем визит в Минск представителей ЕВС.

Ольга Саламаха: Мы уже начали подбирать тех людей, которые могут помочь в подготовке детского "Евровидения". Обязательно будут привлечены иностранные специалисты, которые занимаются этим постоянно. В то же время хотели бы задействовать как можно больше белорусских специалистов. Мы умеем делать действительно хороший телевизионный проект, у нас для этого есть все необходимое.

Иван Эйсмонт: Конечно, точечно нам помогут креативный директор, технический директор - их можно было видеть на сценической площадке в Грузии. Эти люди каждый год занимаются соответствующей работой.

Ольга Саламаха: Все ключевые кандидатуры, которые будут задействованы в работе, согласуем с Европейским вещательным союзом, руководящей группой конкурса, в которую мы входим на протяжении многих лет. Вскоре начнем активную работу, примерный бюджет спланирован. Проведем все необходимые процедуры, связанные с доставкой оборудования, техники, разработкой креативной концепции. Сейчас важнее всего работать над темой и идеей шоу.

- Кстати, о теме и идее. Нашел ли отклик у белорусов конкурс творческих идей, объявленный Белтелерадиокомпанией?

Ольга Саламаха: В адрес компании поступило уже более 300 предложений как от обычных зрителей, так и профессиональных дизайнеров, в том числе из-за рубежа. По возвращении из Грузии мы создадим фокус-группу, которая внимательно рассмотрит все идеи. Будем привлекать Европейский вещательный союз. Когда определимся с креативным директором, командой, которая будет работать, задействуем и их в выборе темы и идеи. Не обязательно, что из 300 присланных вариантов мы должны выбрать один. Возможно, это будет нечто иное, ведь у нас тоже есть интересные идеи.

Иван Эйсмонт: Несмотря на то, что заявки можно было присылать до 15 ноября, идеи все еще принимаются от всех желающих.

- В ходе пребывания в Тбилиси, где сейчас проходит детское "Евровидение-2017", наверняка вы встречались с грузинскими коллегами. Планируете ли перенять их опыт проведения конкурса?

Ольга Саламаха: С грузинскими коллегами здесь мы встречались не первый раз. В Грузии мы были летом, когда только начинали готовиться к конкурсу. Стоит сказать, что грузинская телекомпания практически не задействована в детском "Евровидении-2017". Работает международная команда, которую они привлекли. Мы хотим сделать наоборот - привлечь больше белорусов.

Мы не будем никого копировать. Попытаемся с нуля придумать что-то свое, оригинальное. Это международное мероприятие, которое будет транслироваться в европейских странах, в Австралии. Поэтому одна из наших главных задач, которая найдет воплощение в визитках, презентационных видео, - показать, прорекламировать Беларусь.

Иван Эйсмонт: Замечу: люди, которые крутятся вокруг "Евровидения" (так называемая евровизионная семья), прекрасно знают, что такое Беларусь. Наша страна не нуждается в рекламе. Мы дважды выигрывали в детском конкурсе. Каждый год проводим национальный отбор, хотя могли бы идти по пути наименьшего сопротивления: просто назначать артистов, которые будут выступать на "Евровидении". Но это было бы не так интересно.

Не будет преувеличением, если скажу, что в этом году большинство стран-участников определили своих представителей без национальных отборов. Таковые были в России, на Мальте, в Польше и некоторых других странах.

Ольга Саламаха: Касательно успехов в "Евровидении" (говорю сейчас не про артистов-победителей, а достижениях телекомпании) добавлю, что репутация у нас действительно хорошая. Мы проводим национальный отборы, участвуем как член ЕВС в других мероприятиях, являемся членами наблюдательного совета. На совещаниях, встречах к нашему мнению прислушиваются. Поэтому нас и утвердили как организатора конкурса в 2018 году.

- Известно ли на данный момент, сколько стран примет участие в детском "Евровидении-2018"?

Ольга Саламаха: Этого не будет известно до следующего лета. ЕВС готовит и рассылает правила всем участвующим вещателям. До августа можно присылать заявки. Но по правилам конкурса максимальное количество стран-участниц - 18. Мы, конечно, будем стараться идти на уступки, придумывать бонусы, чтобы привлечь максимум стран. Если желающих окажется больше, будем просить увеличить допустимый порог. Чем больше стран, тем больше аудитория, следовательно, популярнее шоу.

Для понимания отмечу, что участие в "Евровидении" - дорогое удовольствие. Каждая страна платит взнос, который в том числе зависит от рейтинга телекомпании. По этой причине многие страны отказываются от участия. Детский конкурс не приносит таких бешеных доходов, как взрослое "Евровидение". Для нас в первую очередь это имиджевый проект.

Иван Эйсмонт: Мы считаем, что детский конкурс "Евровидение" все же стоит проводить, стоит в нем и участвовать. Он добрее. Организация конкурса - это наша социальная нагрузка.

Ольга Саламаха: Мы даем возможность детям заявить о себе, представить оригинальные песни. Тем самым мы развиваем музыкальную культуру страны.

- Есть ли предварительные планы, какой будет культурная программа для участников конкурса?

Иван Эйсмонт: Пока об этом рано говорить. В Беларуси есть что показать, хотя присутствует своя специфика. В Тбилиси, например, в это время чуть теплее, чем в Минске. Поэтому в первую очередь будем рассматривать какие-то закрытые объекты, поскольку вокалистам перед предстоящим выступлением нужно беречь свое здоровье.

Ольга Саламаха: Очень важно показать участникам что-то интересное, развлечь их. Но интересы у 9-летних детей и 14-летних подростков разные. Постараемся выбрать то, что будет одинаково интересно всем - и детям, и подросткам, и взрослым.

Иван Эйсмонт: К слову, в гостинице, где будут жить участники, организуем EuroClub. Здесь дети смогут активно проводить время.

Ольга Саламаха: По правилам конкурса, установленным Европейским вещательным союзом, выбирается одна гостиница, где проживают все делегации. Такая гостиница еще не выбрана.

Что касается подготовки, то вся предстоящая работа, в принципе, нам знакома. Опыт проведения этого конкурса в 2010 году должен облегчить процесс. Результат, уверены, будет достойным.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Детское Евровидение, конкурс
Версия для печати
Все интервью
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.408 BYN 2.415 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.959 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Андрей Равков и Станислав Зась Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду
День судебного эксперта установлен в Беларуси
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
Общество
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре
Около 200 инициатив участвуют в отборе конкурса проектов Social Weekend
Регионы
Фото из архива Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
Объемы продаж квартир в Минске растут
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
Спорт
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Выступает заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева Ирина Дорофеева с театром-студией организует тур по Беларуси к Году малой родины
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
Умер Олег Табаков
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства
Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия