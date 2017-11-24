К подготовке детского "Евровидения-2018" будут максимально привлечены белорусские специалисты

Беларусь в ноябре 2018 года вновь примет детское "Евровидение". Семь лет назад Белтелерадиокомпания уже проводила этот конкурс, на тот момент его организация была оценена на самом высоком уровне. О подготовке предстоящего шоу корреспонденту БЕЛТА рассказали заместитель председателя Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского вещательного союза (ЕВС) Ольга Саламаха.

- На днях был утвержден состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению конкурса. Кто в него вошел и каковы ближайшие планы?

Иван Эйсмонт: В оргкомитет вошли представители Белтелерадиокомпании, а также многих министерств и ведомств. Помимо того, что это телевизионный конкурс, очень много работы связано с логистикой. В ближайшее время после нашего возвращения из Грузии пройдет первое заседание оргкомитета, на котором составим план действий. Ожидаем визит в Минск представителей ЕВС.

Ольга Саламаха: Мы уже начали подбирать тех людей, которые могут помочь в подготовке детского "Евровидения". Обязательно будут привлечены иностранные специалисты, которые занимаются этим постоянно. В то же время хотели бы задействовать как можно больше белорусских специалистов. Мы умеем делать действительно хороший телевизионный проект, у нас для этого есть все необходимое.

Иван Эйсмонт: Конечно, точечно нам помогут креативный директор, технический директор - их можно было видеть на сценической площадке в Грузии. Эти люди каждый год занимаются соответствующей работой.

Ольга Саламаха: Все ключевые кандидатуры, которые будут задействованы в работе, согласуем с Европейским вещательным союзом, руководящей группой конкурса, в которую мы входим на протяжении многих лет. Вскоре начнем активную работу, примерный бюджет спланирован. Проведем все необходимые процедуры, связанные с доставкой оборудования, техники, разработкой креативной концепции. Сейчас важнее всего работать над темой и идеей шоу.

- Кстати, о теме и идее. Нашел ли отклик у белорусов конкурс творческих идей, объявленный Белтелерадиокомпанией?

Ольга Саламаха: В адрес компании поступило уже более 300 предложений как от обычных зрителей, так и профессиональных дизайнеров, в том числе из-за рубежа. По возвращении из Грузии мы создадим фокус-группу, которая внимательно рассмотрит все идеи. Будем привлекать Европейский вещательный союз. Когда определимся с креативным директором, командой, которая будет работать, задействуем и их в выборе темы и идеи. Не обязательно, что из 300 присланных вариантов мы должны выбрать один. Возможно, это будет нечто иное, ведь у нас тоже есть интересные идеи.

Иван Эйсмонт: Несмотря на то, что заявки можно было присылать до 15 ноября, идеи все еще принимаются от всех желающих.

- В ходе пребывания в Тбилиси, где сейчас проходит детское "Евровидение-2017", наверняка вы встречались с грузинскими коллегами. Планируете ли перенять их опыт проведения конкурса?

Ольга Саламаха: С грузинскими коллегами здесь мы встречались не первый раз. В Грузии мы были летом, когда только начинали готовиться к конкурсу. Стоит сказать, что грузинская телекомпания практически не задействована в детском "Евровидении-2017". Работает международная команда, которую они привлекли. Мы хотим сделать наоборот - привлечь больше белорусов.

Мы не будем никого копировать. Попытаемся с нуля придумать что-то свое, оригинальное. Это международное мероприятие, которое будет транслироваться в европейских странах, в Австралии. Поэтому одна из наших главных задач, которая найдет воплощение в визитках, презентационных видео, - показать, прорекламировать Беларусь.

Иван Эйсмонт: Замечу: люди, которые крутятся вокруг "Евровидения" (так называемая евровизионная семья), прекрасно знают, что такое Беларусь. Наша страна не нуждается в рекламе. Мы дважды выигрывали в детском конкурсе. Каждый год проводим национальный отбор, хотя могли бы идти по пути наименьшего сопротивления: просто назначать артистов, которые будут выступать на "Евровидении". Но это было бы не так интересно.

Не будет преувеличением, если скажу, что в этом году большинство стран-участников определили своих представителей без национальных отборов. Таковые были в России, на Мальте, в Польше и некоторых других странах.

Ольга Саламаха: Касательно успехов в "Евровидении" (говорю сейчас не про артистов-победителей, а достижениях телекомпании) добавлю, что репутация у нас действительно хорошая. Мы проводим национальный отборы, участвуем как член ЕВС в других мероприятиях, являемся членами наблюдательного совета. На совещаниях, встречах к нашему мнению прислушиваются. Поэтому нас и утвердили как организатора конкурса в 2018 году.

- Известно ли на данный момент, сколько стран примет участие в детском "Евровидении-2018"?

Ольга Саламаха: Этого не будет известно до следующего лета. ЕВС готовит и рассылает правила всем участвующим вещателям. До августа можно присылать заявки. Но по правилам конкурса максимальное количество стран-участниц - 18. Мы, конечно, будем стараться идти на уступки, придумывать бонусы, чтобы привлечь максимум стран. Если желающих окажется больше, будем просить увеличить допустимый порог. Чем больше стран, тем больше аудитория, следовательно, популярнее шоу.

Для понимания отмечу, что участие в "Евровидении" - дорогое удовольствие. Каждая страна платит взнос, который в том числе зависит от рейтинга телекомпании. По этой причине многие страны отказываются от участия. Детский конкурс не приносит таких бешеных доходов, как взрослое "Евровидение". Для нас в первую очередь это имиджевый проект.

Иван Эйсмонт: Мы считаем, что детский конкурс "Евровидение" все же стоит проводить, стоит в нем и участвовать. Он добрее. Организация конкурса - это наша социальная нагрузка.

Ольга Саламаха: Мы даем возможность детям заявить о себе, представить оригинальные песни. Тем самым мы развиваем музыкальную культуру страны.

- Есть ли предварительные планы, какой будет культурная программа для участников конкурса?

Иван Эйсмонт: Пока об этом рано говорить. В Беларуси есть что показать, хотя присутствует своя специфика. В Тбилиси, например, в это время чуть теплее, чем в Минске. Поэтому в первую очередь будем рассматривать какие-то закрытые объекты, поскольку вокалистам перед предстоящим выступлением нужно беречь свое здоровье.

Ольга Саламаха: Очень важно показать участникам что-то интересное, развлечь их. Но интересы у 9-летних детей и 14-летних подростков разные. Постараемся выбрать то, что будет одинаково интересно всем - и детям, и подросткам, и взрослым.

Иван Эйсмонт: К слову, в гостинице, где будут жить участники, организуем EuroClub. Здесь дети смогут активно проводить время.

Ольга Саламаха: По правилам конкурса, установленным Европейским вещательным союзом, выбирается одна гостиница, где проживают все делегации. Такая гостиница еще не выбрана.

Что касается подготовки, то вся предстоящая работа, в принципе, нам знакома. Опыт проведения этого конкурса в 2010 году должен облегчить процесс. Результат, уверены, будет достойным.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-