Корпоративное управление в белорусских хозяйственных обществах с долей государства пока на стадии становления. За редким исключением в них действуют наблюдательные советы, принимающие важные стратегические решения. Вместе с тем мировая практика диктует необходимость внедрения всех элементов корпоративного управления. В их числе работа независимых директоров в составе наблюдательных советов. В Беларуси эта тема обсуждается на разных уровнях несколько лет. Пилотный проект по внедрению корпоративного управления реализуется в десяти ОАО с долей государства. Недавно Государственный комитет по имуществу объявил о формировании реестра кандидатов в независимые директора для избрания в органы управления хозобществ с долей государства в уставном фонде. О том, каким должен быть независимый директор, в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Госкомимущества Светлана Дегтеренко.

- Светлана Александровна, что такое корпоративное управление и как оно может повлиять на работу предприятий?

- Корпоративное управление - это отлаженный механизм взаимодействия между акционерами, исполнительными и контролирующими органами, иными заинтересованными в работе акционерного общества. Оно четко определяет сферы ответственности, отчетность, контроль. Среди обязательных элементов принятие корпоративного кодекса, создание комитетов по стратегии, корпоративному управлению кадров, аудиту, а также избрание независимых директоров. Может возникнуть вопрос: как, например, создание кодекса улучшит экономику предприятия? Нужно понимать, что показатели одномоментно не улучшатся. Корпоративное управление - это лишь один из факторов для повышения эффективности работы, а дальше все зависит от профессионализма, компетенции работников.

Внедрение корпоративного управления упростит привлечение инвестиций, как и переход на систему международных стандартов финансовой отчетности. Инвестор охотнее вложит средства, если ему понятна и близка структура управления организацией, ведь корпоративное управление, включая работу независимых директоров, обязательно во многих странах мира.

- Учитывался ли международный опыт в разработке модели корпоративного управления белорусских хозяйственных обществ?

- Методические указания по корпоративному управлению разрабатывались Госкомимуществом и Министерством экономики. Мы много изучали этот вопрос, используя данные стран ближнего зарубежья, западных государств, опыт местных специалистов, опыт работы корпоративных элементов в банковской сфере. Выслушали много предложений от экспертов МВФ. Попытались применить изученное к нашим реалиям и пришли к выводу о необходимости разработки нормативных документов, таких как корпоративный кодекс, положения о комитетах и т.д. Совместно с Минэкономики это удалось решить. Как отмечают эксперты, в том числе Всемирного банка, эти документы получились достаточно неплохими.

Чтобы не ломать систему одномоментно, нам было поручено использовать действующие законодательные инструменты. В пилотном проекте участвуют открытые акционерные общества "Борисовский завод медицинских препаратов", "Экзон", "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг", "Борисовский завод автотракторного электрооборудования", "Керамин", "Авиакомпания Трансавиаэкспорт", "Белшина", "Минский маргариновый завод", "Управляющая компания холдинга "Белавтодор", "Борисовский завод пластмассовых изделий".

- В составе наблюдательных советов этих предприятий уже есть независимые директора?

- Только в четырех из десяти, но процесс продолжается. Механизм работы такого института понятен, его надо развивать. В настоящее время создается реестр независимых директоров. Уже поступило несколько заявок. Предложения принимаются Госкомимуществом до 10 марта текущего года.

- Каким должен быть независимый директор?

- Сложность заключается в том, что в законодательстве нет четкого определения этому понятию. Проведена работа с Ассоциацией банковских работников, Институтом экономики НАН Беларуси. Подготовлен проект изменений в закон "О хозяйственных обществах", где предусмотрены соответствующие критерии.

Независимый директор - это человек высшего уровня управления, который может быть руководителем предприятия и при этом не зависит от наблюдательного совета, директора, акционеров. У него не должно быть каких-либо хозяйственных отношений с акционерным обществом, используется лишь его опыт для определения стратегии развития.

На данный момент ищем кандидатов в независимые директора, исходя из предварительно определенных условий. Ими могут стать граждане, имеющие высшее образование (юридическое, экономическое или техническое) и стаж работы не менее пяти лет на должности руководителя или его заместителя в коммерческой организации, которая не была убыточной. Будут рассматриваться также граждане со стажем государственной службы не менее десяти лет или стажем научно-исследовательской работы не менее пяти лет. Будущий независимый директор может иметь трехлетний опыт работы в наблюдательных советах обществ с положительными результатами хозяйственной деятельности. Кроме того, претенденты не должны иметь непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против собственности или порядка осуществления экономической деятельности, фактов расторжения трудового договора по инициативе нанимателя. На момент включения в реестр кандидаты в независимые директора не могут быть государственным служащими и членами наблюдательных советов более чем в трех хозяйственных обществах одновременно.

- Можно ли быть независимым директором одновременно в нескольких хозяйственных обществах?

- Это допускается. Но стоит учесть, что назначение в каждое хозобщество может повлечь возникновение дополнительных требований. Например, для определения стратегии организаций со специфической деятельностью общих знаний недостаточно. Человек можешь быть хорошим специалистом в машиностроении, но ничего не понимать в медицине.

- Как контролируется степень влияния независимого директора на эффективность предприятия?

- На такое должностное лицо делается ставка именно в определении стратегии предприятия. Здесь никак не проконтролируешь, только с течением времени станет понятна целесообразность принятия решений. Если будут выявлены какие-либо подводные течения, разбираться в этом будут уполномоченные органы. Независимый директор - это не враг, он призван помогать и соответственно получать за это справедливое достойное вознаграждение.

Эффективность корпоративного управления как такового, несомненно, будет оцениваться. В эту работу включился Институт экономики НАН. Опыт работы представителей Госкомимущества в банковском секторе и помощь специалистов банков помогает перенести на практику те или иные механизмы корпоративного управления.

Вера СЕРГЕЕВА,

БЕЛТА.-0-