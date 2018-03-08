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8 Марта

Праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран, как "женский день". Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

Мария Мамошук

Моя мотивация - в желании побеждать

Интервью 08.03.2018 | 12:04
Мария Мамошук Мария Мамошук Спорстменка, серебряный призер Олимпийских игр-2016 по борьбе
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В календаре спортсменов разграничение на праздники и будни весьма условное. Весь год разделен на сборы, тренировки, соревнования с переездами и перелетами. Нечастые дни отдыха не всегда совпадают с тем временем, когда большинство из нас охвачены настроением приближающегося праздника. Вот и 8 Марта серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе гомельчанка Мария Мамошук провела на сборах. В день - две тренировки, каждая минута - четко по режиму. О целях, мотивации, мечтах и женской дружбе в перерывах между тренировками Мария Мамошук рассказала корреспонденту БЕЛТА.

- Кем мечтала стать в детстве маленькая Маша?

- Увлечений было немало, и казалось, что каждое из них - это и есть моя будущая профессия. Любила рисовать, нравилась игра на пианино; даже о том, чтобы в спасатели пойти, были мысли, когда училась в специализированном классе МЧС. Став чуть постарше, мечтала о профессии хирурга. Возможно, если бы не спорт, то пробовала себя именно в этом направлении. Но, признаюсь, очень рада, что судьба привела меня в борьбу, которая повлияла на всю мою жизнь.

- Какой была дорога в спорт?

- Я родом из Зябровки Гомельского района. Когда была в пятом классе, в нашу школу приехал тренер Петр Бабей. Он набирал детей в секцию по вольной борьбе. Мы с подругой узнали случайно об этом и тоже решили попробовать. Пришли. Помню, было очень много людей. Но уже через пару дней осталась я и еще несколько ребят. Так я попала в спорт и с тех пор вне его себя не представляю.

- Наверняка не раз слышали о том, что борьба совсем не женский вид спорта?

- Такие мнения, как ни странно, гораздо чаще можно услышать от представителей противоположного пола. Мол, борющиеся девушки - это некрасиво. Разубеждать кого-то в этом нет смысла - у каждого свое мнение. Однако все чаще факты говорят о том, что женская борьба развивается, набирает обороты. И все больше становится тех, кто видит красоту настоящей борьбы, как в приемах проявляется характер девушек.

- Повлияла ли на вас борьба в плане личностного роста?

- Борьба закалила мой характер, она воспитала во мне целеустремленность, трудолюбие, стремление быть лидером и побеждать. Спорт научил добиваться своих целей и быть стрессоустойчивой. Это бесценная школа жизни.

- А кого вы считаете своими наставниками по жизни?

- Во-первых, это мама, ее поддержку ощущаю каждую минуту, на любом расстоянии. Конечно же, Петр Бабей - первый тренер, который вел меня с самого начала, и Сергей Смаль - мой нынешний тренер. Эти люди всегда со мной, переживают, чувствуют меня, верят в меня, чтобы ни случилось. Безусловно, есть и другие люди, которым я благодарна и за поддержку, и советы. Вообще мне часто встречаются по жизни добрые и отзывчивые люди.

- Во время Олимпиады в Рио за вас болел не только весь Гомель - вся страна. Ощущали поддержку?

- Конечно, поддержку ощущала. Было много звонков и сообщений. Во время соревнований даже старалась немного оградить себя от излишнего внимания, чтобы сконцентрироваться на схватках. Но все равно осознавала ту ответственность, которая была на мне и всей нашей небольшой команде. Это непередаваемые чувства, когда ты понимаешь, что представляешь целую страну, что за тебя болеют, переживают, ждут медалей. Ты одновременно ощущаешь и огромнейшую поддержку, и бремя ответственности.

- Как изменилась жизнь после Олимпиады?

- Жизнь изменилась в лучшую сторону во всех планах, в том числе и в материальном. Люди стали чаще узнавать на улице. Конечно, стал другим и мой статус как спортсмена. Думаю, что в чем-то изменилось и отношение к женской борьбе в целом. А это, в свою очередь, помогает повышать уровень выступлений нашей белорусской женской команды на международных стартах, улучшать результаты. К примеру, в 2017 году мы впервые стали вторыми в командном зачете на чемпионате мира.

- Ваша медаль - первая олимпийская в истории белорусской женской борьбы. За ней - не только упорный труд, изнурительные тренировки, но и травмы: в большом спорте, к сожалению, без них никак.

- Мне приходилось сталкиваться с этим не раз. Даже в данный момент, к сожалению, снова с травмой, нахожусь в процессе восстановления. Самую серьезную травму получила в 2009 году: был разрыв передней крестообразной связки. Такая ситуация полностью выбивает спортсмена из всего процесса практически на год. У меня была операция с длительным восстановлением. Конечно, в некоторые минуты могут настичь и грустные мысли, в том числе и о том, чтобы уйти из спорта. Думаешь: кто-то идет вперед, а ты попросту теряешь время.

- Что помогает не сдаться в такие моменты?

- Очень важна поддержка. Мне повезло: рядом со мной были люди, которые верили в меня, они помогли мне справиться. А ведь и выход на соревнования после травмы - это тоже стресс и страх, потому что по сути ты все начинаешь с нуля.

- Какая награда самая ценная для вас в вашей коллекции?

- Олимпийская медаль - самая ценная. Это то, к чему я шла, хотя чуть-чуть и не дотянула до золота. На особом счету и первая моя завоеванная награда. На профсоюзных соревнованиях республиканского масштаба среди школ тогда я заняла третье место, но моя мама была настолько счастлива, будто бы я приехала с чемпионата мира с золотом.

- Какие серьезные старты ожидают в ближайшее время?

- Надеюсь, что к лету восстановлюсь, и хочу попробовать свои силы на турнирах, проверить себя, прочувствовать соревновательную атмосферу. Очень серьезный старт в октябре - чемпионат мира. В марте наша команда едет на Кубок мира в Японию. Буду за них очень переживать. Японки в женской борьбе - лидеры, и для девочек это будет большой опыт. Тем более следующая Олимпиада пройдет в Токио.

- Амбициозная - это про вас?

- Думаю, да. Амбиций у меня достаточно.

- А что вас больше всего мотивирует? Какие цели ставите в спорте и жизни?

- Мотивирует то, что всегда хочется быть первой, лучшей в своей сфере. Моя основная цель в спорте - олимпийское золото. Это высшая ступень, на которую может взойти профессиональный спортсмен. А в жизни главная цель - это хорошая, счастливая семья, чтобы у мамы все было хорошо. Ну а после завершения спортивной карьеры хотелось бы найти работу по душе.

- На ваш взгляд, есть ли в спорте женская дружба?

- Безусловно, есть. У нас очень дружная команда по борьбе. Всегда переживаем друг за друга. Моя очень близкая подруга - чемпионка мира Ванесса Колодинская. В дружбе для меня определяющими являются личностные качества человека, его жизненные принципы, характер.

- Перед выходом на ковер есть ли у вас какие-то ритуалы? Например, определенная прическа.

- Плотно заплетенные волосы - это необходимость. Они не должны мешать и провоцировать соперников на некоторые приемы. А каких-то серьезных ритуалов у меня нет. Просто выходишь и борешься, концентрируешься совсем на другом.

- Свободного времени у вас крайне мало, но если находятся такие минутки, как проводите досуг?

- Приезжаю в Гомель, стараюсь увидеться с мамой, друзьями, хожу в кино, кафе. Но и в Гомеле не забываю про тренировки. Когда нахожусь на сборах, в перерывах читаю книги, могу увлечься собиранием пазлов - очень нравятся сложные, состоящие из тысячи и более деталей.

- Есть ли у Марии Мамошук маленькие слабости, с которыми она не всегда может совладать?

- Я волевой и мотивированный человек. И в любой ситуации могу справиться со всеми слабостями.

- Салоны красоты, спа-процедуры, шопинг - как к этому относитесь?

- Шопинг люблю, наверное, как и многие девушки и женщины. Он расслабляет, отвлекает.

- 8 Марта для вас - это просто одна из дат в календаре или все-таки праздник?

- Если на сборах, то, скорее, простой день. Вот сейчас две тренировки в день, все по режиму. Но когда дома, то стараюсь себя побаловать, погрузиться в праздничную атмосферу.

- Вы романтик по натуре?

- Настоящий романтик. Обожаю интересные места, где можно сидеть и любоваться видами, расслабиться. Люблю и неожиданные сюрпризы.

- Что бы вы пожелали начинающим спортсменкам и вообще всем девочкам, девушкам, женщинам в 8 Марта?

- Тем, кто делает первые шаги в спорте, желаю быть трудолюбивыми, четко знать и понимать, к чему идут, а всем девушкам, женщинам - здоровья, без него никуда, счастья, быть любимыми, желанными, чтобы мужчины уважали и ценили. А еще нужно научиться получать от жизни максимум.

Тамара СУБОТКО,

БЕЛТА.-0-

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Теги
борьба, женщины
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