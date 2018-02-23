Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе стал яркой страницей в культурной жизни Минска. Зажигательные концерты, исторические реконструкции, праздничная атмосфера и кухня народов мира - то, что каждые выходные привлекает в район городской ратуши тысячи минчан и гостей. За реализацию проекта коллектив ГУ "Минскконцерт" стал лауреатом специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. О достигнутых успехах и будущем сезоне корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения Андрей Микуцевич.

- Андрей Чеславович, когда возникла идея развивать культурное пространство исторического центра белорусской столицы ?

- Все началось пять лет назад после того, как в здании воссозданной церкви Святого Духа открылся концертный зал "Верхний город". Здесь сердце проекта. Была задача сделать территорию возле городской ратуши привлекательной для минчан и гостей столицы, местом, где каждый мог бы проявить себя творчески. Мне кажется, нам удалось ее решить. Главным достижением считаю то, что сумели объединить различные жанры, постарались учесть предпочтения зрителей разных возрастов. В концертной программе широко представлены музыкальное, театральное, танцевальное искусство. При этом важно, что мероприятия под открытым небом дополняют друг друга. Никто никому не мешает, всем комфортно, уютно, интересно.

- Если сравнить первый сезон и последний, что изменилось?

- Во-первых, по мере завершения реконструкции историко-культурных объектов Верхнего города увеличилось число концертных площадок. Мы обжили не только площадь Свободы, но и Музыкальный переулок, ул. Кирилла и Мефодия, Каретный дворик. Во-вторых, расширилась аудитория. По нашим подсчетам, только субботние концерты в прошлом году в день посещали 20-30 тыс. человек. Многие минчане специально приглашают в гости иногородних друзей, ориентируясь на нашу афишу. Появились новые проекты, изменили конфигурацию главной сцены, чтобы здесь могли располагаться большие коллективы, симфонический оркестр. Раньше она была рассчитана только на 8-10 человек.

- Какие мероприятия, на ваш взгляд, получились наиболее яркими и запоминающимися?

- Все они интересны, и мне сложно выделить что-то конкретное. Большое количество зрителей традиционно собирают "Джазовые субботы", не менее популярен музыкальный проект "Классика у ратуши". Несколько лет назад по инициативе председателя Мингорисполкома Андрея Шорца зародилась традиция проводить в историческом центре дни национальных культур. В 2017 году все праздники вышли на хороший уровень, стали более насыщенными, разнообразными, креативными. Особенно хотелось бы отметить праздники финской, шведской, грузинской, еврейской культур.

- Кто помогает создавать праздничную атмосферу?

- Все, что проходит в Верхнем городе, - результат совместной работы команды профессионалов и инициативных, неравнодушных минчан. Эта территория - место для творчества, где можно показать себя, насладиться музыкой, посмотреть на людей, получить удовольствие от общения, найти друзей. Концертный отдел "Минскконцерта" состоит из шести человек. Наша основная задача - поддержать инициативу, дать возможность реализовать идею, скоординировать процесс. Тесно сотрудничаем с управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома, клубами исторической реконструкции, посольствами, диаспорами.

- Строите планы на будущий летний музыкально-туристический сезон? Какие сюрпризы готовите?

- Мы уже почти сформировали программу, в скором времени афиша появится в открытом доступе на сайте Мингорисполкома. В нее включены полюбившиеся минчанам проекты "Классика у ратуши", "Джазовые вечера", праздники национальных культур. Должно получиться интересно, но заранее все карты раскрывать не будем. На сцене выступят ведущие музыкальные коллективы Беларуси, стипендиаты фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, известные музыканты, в том числе Тимур Сергееня, Лилия Умнова и др. Прорабатываем вопросы, как пригласить знаменитых солистов, которые могли бы украсить концерты с участием наших оркестров. Что касается праздников национальных культур, то о намерении представить свои традиции и кухню уже подано 15 заявок от посольств и диаспор. В нынешнем году впервые к проекту подключились Великобритания и Эстония. Попробуем сделать так, чтобы субботние вечера стали продолжением дневных мероприятий.

- Концерты проходят в основном на территории Верхнего города. Планируется ли расширить культурную зону за счет Троицкого предместья?

- У нас есть такой опыт. Лет восемь назад первый фестиваль уличной музыки проходил именно в Троицком предместье, здесь размещались шесть или семь площадок. Но это было еще до открытия нашего здания у ратуши, на сегодняшний день нет потребности задействовать эту территорию. Там более камерная обстановка, расположены ЗАГС, жилые дома. Возможно, когда появится пешеходный мост через Свислочь, который свяжет Троицкое и Минское замчище, будет дополнительная связь, праздник придет и туда. Все должно развиваться естественным путем. Недавно расширили культурную зону за счет обновленной набережной. На День города и в Новый год здесь был фейерверк.

- Фестивали и проекты, реализованные ранее, получат продолжение?

- Летний музыкально-туристический сезон объединяет серию молодежных и классических проектов. В их числе театрализованные исторические представления, фестиваль уличной музыки "Место под солнцем", форумы уличных театров и духовых оркестров, танцевальные вечера, вечера хоровой музыки, проекты "Пешеходка", "Пешеходка KIDS", "Минск - город красоты", "Музыкальная карта Минска". Все инициативы получат продолжение. Например, в прошлом году в "Каретном дворике" попробовали проводить музыкальные занятия для детей в игровой форме с элементами интерактива. Такой формат оказался востребованным и будет развиваться дальше. В нынешнем году мы даже не знаем, что появится нового. Любая креативная идея, предложенная минчанами, может воплотиться в жизнь.

- В основном мы говорим о летнем музыкально-туристическом сезоне. Планируете ли в другое время года задействовать пространство исторического центра?

- На постоянной основе нет, не те погодные условия. Ведь хочется не просто проводить мероприятия, а чтобы они были востребованы и интересны, чтобы люди хотели сюда приходить. Делаем разовые проекты. Например, в прошлом году 3 марта на площади Свободы состоялся фестиваль исторической реконструкции "Рыцарство во все времена", приуроченный к важной дате - первому упоминанию города в летописи. Ежегодно обязательно реализуем у Ратуши проекты, посвященные встрече Нового года и Рождества. Минчане и гости столицы могли оценить театрализованное представление "Новогоднее путешествие в страну волшебства". Впервые использовали синтез жанров, светодиодные технологии, пиротехническими элементы. Ищем новые формы, которые были бы интересны семьям с детьми.

- Нынешний 2018 год объявлен в Беларуси Годом малой родины. Что для вас значит малая родина?

- Я минчанин, а вот мои родители из небольших городков в Могилевской и Гродненской областях - Берестовицы и Черикова. Первые 7-8 лет жизни часто там бывал, проводил летние каникулы. С этим временем связаны яркие детские воспоминания, там острее ощущаешь запахи и звуки. Думаю, связь с родным краем, отчим домом для белорусов очень важна. Это то, что нас объединяет. Год малой родины - повод лишний раз вспомнить о своих корнях.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-