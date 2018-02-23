Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+4°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Минсельхозпрод: на все претензии Россельхознадзора по молоку даются аргументированные ответы
Экономика
Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития
Президент
Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре
19:19 Общество
Около 200 инициатив участвуют в отборе конкурса проектов Social Weekend
19:11 Общество
Определен порядок выдачи разрешений на выполнение международных автоперевозок в регулярном сообщении
19:01 Общество
Праздник продолжается! Разыграны квартира в Минске, три автомобиля и еще 50 000 призов от "Евроопт"
18:58 Общество
Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду
18:46 Президент
День судебного эксперта установлен в Беларуси
18:35 Президент
Белорусские технопарки получили новые льготы и право создавать фонды инновационного развития
18:33 Президент
Четырем фарморганизациям возместят в 2018 году часть процентов за пользование кредитами
18:33 Общество
Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки
18:27 Происшествия
Кому достанется квартира в Минске и три новеньких "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
18:18 Общество
Объемы продаж квартир в Минске растут
18:13 Регионы
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
18:05 Экономика
Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси
18:00 Общество
МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда
17:54 Общество
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
17:49 Экономика
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
17:42 Происшествия
Мартин Фриман снимется в новом комедийном сериале
17:42 Калейдоскоп
В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе пострадали два водителя
17:35 Происшествия
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
17:30 Культура
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
17:26 Регионы
Все новости
Сюжеты
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Год малой родины Год малой родины
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Обрушение в шахте "Беларуськалия" Обрушение в шахте "Беларуськалия"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси
Андрей Микуцевич

Новые горизонты летнего музыкально-туристического сезона в Минске

Интервью 23.02.2018 | 10:37
Андрей Микуцевич Андрей Микуцевич Директор ГУ "Минскконцерт"

Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе стал яркой страницей в культурной жизни Минска. Зажигательные концерты, исторические реконструкции, праздничная атмосфера и кухня народов мира - то, что каждые выходные привлекает в район городской ратуши тысячи минчан и гостей. За реализацию проекта коллектив ГУ "Минскконцерт" стал лауреатом специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. О достигнутых успехах и будущем сезоне корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения Андрей Микуцевич.

- Андрей Чеславович, когда возникла идея развивать культурное пространство исторического центра белорусской столицы ?

- Все началось пять лет назад после того, как в здании воссозданной церкви Святого Духа открылся концертный зал "Верхний город". Здесь сердце проекта. Была задача сделать территорию возле городской ратуши привлекательной для минчан и гостей столицы, местом, где каждый мог бы проявить себя творчески. Мне кажется, нам удалось ее решить. Главным достижением считаю то, что сумели объединить различные жанры, постарались учесть предпочтения зрителей разных возрастов. В концертной программе широко представлены музыкальное, театральное, танцевальное искусство. При этом важно, что мероприятия под открытым небом дополняют друг друга. Никто никому не мешает, всем комфортно, уютно, интересно.

- Если сравнить первый сезон и последний, что изменилось?

- Во-первых, по мере завершения реконструкции историко-культурных объектов Верхнего города увеличилось число концертных площадок. Мы обжили не только площадь Свободы, но и Музыкальный переулок, ул. Кирилла и Мефодия, Каретный дворик. Во-вторых, расширилась аудитория. По нашим подсчетам, только субботние концерты в прошлом году в день посещали 20-30 тыс. человек. Многие минчане специально приглашают в гости иногородних друзей, ориентируясь на нашу афишу. Появились новые проекты, изменили конфигурацию главной сцены, чтобы здесь могли располагаться большие коллективы, симфонический оркестр. Раньше она была рассчитана только на 8-10 человек.

- Какие мероприятия, на ваш взгляд, получились наиболее яркими и запоминающимися?

- Все они интересны, и мне сложно выделить что-то конкретное. Большое количество зрителей традиционно собирают "Джазовые субботы", не менее популярен музыкальный проект "Классика у ратуши". Несколько лет назад по инициативе председателя Мингорисполкома Андрея Шорца зародилась традиция проводить в историческом центре дни национальных культур. В 2017 году все праздники вышли на хороший уровень, стали более насыщенными, разнообразными, креативными. Особенно хотелось бы отметить праздники финской, шведской, грузинской, еврейской культур.

- Кто помогает создавать праздничную атмосферу?

- Все, что проходит в Верхнем городе, - результат совместной работы команды профессионалов и инициативных, неравнодушных минчан. Эта территория - место для творчества, где можно показать себя, насладиться музыкой, посмотреть на людей, получить удовольствие от общения, найти друзей. Концертный отдел "Минскконцерта" состоит из шести человек. Наша основная задача - поддержать инициативу, дать возможность реализовать идею, скоординировать процесс. Тесно сотрудничаем с управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома, клубами исторической реконструкции, посольствами, диаспорами.

- Строите планы на будущий летний музыкально-туристический сезон? Какие сюрпризы готовите?

- Мы уже почти сформировали программу, в скором времени афиша появится в открытом доступе на сайте Мингорисполкома. В нее включены полюбившиеся минчанам проекты "Классика у ратуши", "Джазовые вечера", праздники национальных культур. Должно получиться интересно, но заранее все карты раскрывать не будем. На сцене выступят ведущие музыкальные коллективы Беларуси, стипендиаты фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, известные музыканты, в том числе Тимур Сергееня, Лилия Умнова и др. Прорабатываем вопросы, как пригласить знаменитых солистов, которые могли бы украсить концерты с участием наших оркестров. Что касается праздников национальных культур, то о намерении представить свои традиции и кухню уже подано 15 заявок от посольств и диаспор. В нынешнем году впервые к проекту подключились Великобритания и Эстония. Попробуем сделать так, чтобы субботние вечера стали продолжением дневных мероприятий.

- Концерты проходят в основном на территории Верхнего города. Планируется ли расширить культурную зону за счет Троицкого предместья?

- У нас есть такой опыт. Лет восемь назад первый фестиваль уличной музыки проходил именно в Троицком предместье, здесь размещались шесть или семь площадок. Но это было еще до открытия нашего здания у ратуши, на сегодняшний день нет потребности задействовать эту территорию. Там более камерная обстановка, расположены ЗАГС, жилые дома. Возможно, когда появится пешеходный мост через Свислочь, который свяжет Троицкое и Минское замчище, будет дополнительная связь, праздник придет и туда. Все должно развиваться естественным путем. Недавно расширили культурную зону за счет обновленной набережной. На День города и в Новый год здесь был фейерверк.

- Фестивали и проекты, реализованные ранее, получат продолжение?

- Летний музыкально-туристический сезон объединяет серию молодежных и классических проектов. В их числе театрализованные исторические представления, фестиваль уличной музыки "Место под солнцем", форумы уличных театров и духовых оркестров, танцевальные вечера, вечера хоровой музыки, проекты "Пешеходка", "Пешеходка KIDS", "Минск - город красоты", "Музыкальная карта Минска". Все инициативы получат продолжение. Например, в прошлом году в "Каретном дворике" попробовали проводить музыкальные занятия для детей в игровой форме с элементами интерактива. Такой формат оказался востребованным и будет развиваться дальше. В нынешнем году мы даже не знаем, что появится нового. Любая креативная идея, предложенная минчанами, может воплотиться в жизнь.

- В основном мы говорим о летнем музыкально-туристическом сезоне. Планируете ли в другое время года задействовать пространство исторического центра?

- На постоянной основе нет, не те погодные условия. Ведь хочется не просто проводить мероприятия, а чтобы они были востребованы и интересны, чтобы люди хотели сюда приходить. Делаем разовые проекты. Например, в прошлом году 3 марта на площади Свободы состоялся фестиваль исторической реконструкции "Рыцарство во все времена", приуроченный к важной дате - первому упоминанию города в летописи. Ежегодно обязательно реализуем у Ратуши проекты, посвященные встрече Нового года и Рождества. Минчане и гости столицы могли оценить театрализованное представление "Новогоднее путешествие в страну волшебства". Впервые использовали синтез жанров, светодиодные технологии, пиротехническими элементы. Ищем новые формы, которые были бы интересны семьям с детьми.

- Нынешний 2018 год объявлен в Беларуси Годом малой родины. Что для вас значит малая родина?

- Я минчанин, а вот мои родители из небольших городков в Могилевской и Гродненской областях - Берестовицы и Черикова. Первые 7-8 лет жизни часто там бывал, проводил летние каникулы. С этим временем связаны яркие детские воспоминания, там острее ощущаешь запахи и звуки. Думаю, связь с родным краем, отчим домом для белорусов очень важна. Это то, что нас объединяет. Год малой родины - повод лишний раз вспомнить о своих корнях.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
культура, Минск, музыка, туризм
Версия для печати
Все интервью
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.408 BYN 2.415 BYN
USD
1.9565 BYN 1.955 BYN 1.959 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Новым членам "Белой Руси" вручили билеты в Минске
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Андрей Равков и Станислав Зась Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду
День судебного эксперта установлен в Беларуси
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
Общество
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре
Около 200 инициатив участвуют в отборе конкурса проектов Social Weekend
Регионы
Фото из архива Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
Объемы продаж квартир в Минске растут
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
Спорт
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Выступает заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева Ирина Дорофеева с театром-студией организует тур по Беларуси к Году малой родины
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
Умер Олег Табаков
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства
Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ подписали соглашение о создании в Германии правящей коалиции
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия