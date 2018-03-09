По итогам выборов в местные Советы 28-го созыва прошло пять представителей Либерально-демократической партии Беларуси. Сравнительно немного, но в ЛДПБ результатами довольны. Свое участие в избирательной кампании партия расценивает как хороший старт в подготовке к предстоящим парламентским и президентским выборам. Об этом, а также о предстоящей работе местных Советов, поддержке бизнеса и возрождении малой родины в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя ЛДПБ Олег Гайдукевич.

- Олег Сергеевич, как прокомментируете итоги участия либерал-демократов в местных выборах? Пять человек - не слишком ли скромный результат для такой крупной партии, как ЛДПБ?

- Нет, я так не считаю. Наши представители теперь есть в Мингорсовете, в Гродненском областном Совете, Бобруйском, Гомельском и Молодечненском городских Советах.

На нынешних местных выборах мы выдвинули вдвое больше кандидатов в депутаты, чем на предыдущих. При этом на места в районных и сельских Советах мы почти не претендовали - решили сосредоточиться на областных и Минском городском Советах. Политические партии должны бросать основные силы на Советы более высокого уровня - туда, где больше политики и тех вопросов, которые именно партии должны решать.

- Как это должно отражаться на работе представителей ЛДПБ в местных Советах?

- Наши депутаты руководят региональными организациями партии. И это основное их место работы. Мы будем использовать все возможности, которые дает представительство в местных Советах для развития партии, продвижения идей, которые мы отстаиваем.

Местные выборы - это старт подготовки к президентской и парламентской кампаниям. ЛДПБ постепенно движется к тому, чтобы стать системной политической партией страны. Наши представители уже есть в обеих палатах парламента. Председатель партии Сергей Гайдукевич - член Совета Республики, заместитель председателя ЛДПБ - Анатолий Хищенко - депутат Палаты представителей. Теперь члены ЛДПБ есть и в областных, Минском городском Советах. Сейчас стоит задача дальше двигаться, отстаивать интересы страны, свои идеи. Мы убеждены, что в Беларуси нужна конструктивная, здоровая, патриотическая оппозиция.

- Планирует ли ЛДПБ, в том числе силами избранных в местные Советы однопартийцев, принимать участие в реализации декрета №1? Документ предусматривает создание постоянно действующих комиссий по трудоустройству? Войдут ли туда представители либерал-демократов?

- Безусловно, мы будем участвовать в работе этих комиссий. Избранные в местные Советы депутаты обязательно этим вопросом займутся. В остальных районах будут работать наши региональные структуры, общественные приемные. Отмечу, что у нас налажено хорошее взаимодействие с местными исполкомами. Думаю, оно продолжится и в части реализации декрета №1. Вместе мы сможем, как и предусмотрено этим документом, разобраться в случае каждого конкретного человека.

- В ЛДПБ, насколько мне известно, немало представителей бизнеса. Как партия оценивает эффективность и перспективы реализации принятых в конце прошлого года документов, направленных на развитие предпринимательства? Какие усилия планирует предпринимать партия для развития малого и среднего бизнеса на местах?

- Действительно, в рядах ЛДПБ много предпринимателей. Мы всегда поддерживали бизнес и будем его поддерживать. Убеждены, что патриотический, социально ориентированный частный сектор - это элита страны. Такой бизнес создает новые высокопроизводительные рабочие места, добросовестно платит налоги.

За декретом №7 "О развитии предпринимательства" последуют другие нормативные документы. Рассчитываем, что в них найдется место нашим предложениям. Мы, например, считаем целесообразным передать пустующие административные помещения, которые долгое время не сдаются, предпринимателям без уплаты аренды на три года.

Шаги, которые были сделаны в конце прошлого года в Беларуси для развития предпринимательства, очень важны. Теперь не менее важно грамотно и эффективно реализовать законодательные новации на местах. Только так мы сможем сделать свою жизнь лучше.

- Нынешний год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Как вы оцениваете такую инициативу? Найдет ли она отражение в деятельности партии?

- Год малой родины - это очень хорошая идея. ЛДПБ в этой связи планирует усилить работу в регионах, открыть ряд городских, районных организаций. Своей малой родиной считаю деревню Каролина, это Минская область. Обязательно сделаю для нее что-нибудь полезное в плане благоустройства, чтобы людям в ней жилось лучше, а обо мне осталась хорошая память.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-