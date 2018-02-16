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Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея.

На нынешней Олимпиаде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Анна Гуськова 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Затем трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева выиграла серебро в масс-старте. Затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету. Белорусские спортсмены заняли в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.

Анна Гуськова

Приятно принести в копилку белорусской команды первую золотую медаль на ОИ

Интервью 16.02.2018 | 19:34
Анна Гуськова Анна Гуськова Фристайлистка, олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь
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На домашнем этапе Кубка мира по фристайлу в "Раубичах" в 2016 году будущая олимпийская чемпионка Анна Гуськова покидала стадион спорткомплекса в одиночестве, медленно поднимаясь по фуникулеру в гору. В это время внизу поздравления с медалью принимала ее подруга по команде Александра Романовская. Все изменилось в текущем сезоне. Анна доказала, что не зря входит в число лидеров мирового фристайла, и добилась самой громкой победы в карьере, завоевав золото в Пхенчхане.

Уже после прыжков на олимпийском склоне на дежурный вопрос о том, как удалось выиграть, Аня, смущаясь, в ответ будет пожимать плечами и смотреть на своего тренера. Николай Козеко вложил в свою очередную золотую ученицу все знания и опыт. В ходе их сотрудничества были разные периоды, когда тренер много требовал и был чем-то недоволен, однако сейчас все проблемы остались в прошлом. Белоруска Анна Гуськова - четвертая золотая медалистка в белорусском фристайле!

- Конкуренция в финале была очень серьезной. Как настраивались на прыжки?

- Постаралась сконцентрироваться, не обращать внимания на происходящее вокруг. Слушать только тренера и себя. Считаю, сегодня успешно начала выступление, первый прыжок был неплохой по исполнению. Удачный старт помог мне поверить в себя. Очень счастлива и не могу поверить в происходящее. Путь к этой медали был очень сложным, настолько, что не расскажешь всего здесь. Каждый спортсмен мечтает завоевать золотую медаль, и я очень рада, что смогла сделать это

- Хотя на склоне, судя по кадрам на большом экране, вы всерьез нервничали?

- Очень переживала, не скрою, даже коленки тряслись, но как только звучит команда "на старт" - обо всем забываю и стараюсь выполнить все на автомате.

- Как оцените выступление соперников сегодня?

- В финал отобрались 12 лучших, и результаты были очень плотными. Момент, когда упала китаянка Ксю Ментао, я не запомнила, слишком была сконцентрирована на себе. Неплохо выступала и Алла Цупер, у нее очень сложная программа. По-другому она прыгать не умеет. Если бы не ошибка, она также была бы на пьедестале.

- Ветер сильно мешал выступать?

- Перед прыжком на это не обращаю внимания. Ведь есть тренер Александр Пенигин, который делает поправку и правильно ставит нас на склон.

- Какие слова сказал после выступления Николай Козеко?

- Поблагодарил. Нам пришлось немало пройти, чтобы выйти на такой уровень У него есть раритетный рюкзак, который Николай Иванович обещал мне подарить за медаль, а за золотую - даже не знаю, как тренер со мной будет рассчитываться.

- Анна, сейчас вы на взлете карьеры, но были моменты, когда приходилось испытывать немало трудностей. Не удавались, к примеру, домашние этапы Кубка мира…

- Драматичных эпизодов действительно хватает. Однако у нас во фристайле винить надо только себя за неудачи. Как только я отбросила лишние мысли и сосредоточилась на работе и ни на чем другом, ушла вся суета. Этот сезон и в Кубке мира показал, что я на правильном пути, мне удалось занять второе место в общем зачете.

- Какие отношения с соперниками?

- Давно заведено у лыжных акробатов во фристайле быть одной семьей. Наши болельщики могли убедиться в этом на домашних соревнованиях в "Раубичах". Всегда друг друга поддерживаем: китайцы, австралийцы, россияне, американцы - разницы нет. Вас же тоже сегодня поздравляли болельщики из Австралии от всей души? Такая теплая обстановка во фристайле всегда.

- Что будете делать и куда поместите свою золотую олимпийскую медаль?

- Еще не думала об этом, так как ее еще не получила. Завтра на официальном награждении и порадуемся.

- Опытная Алла Цупер советовала вам что-то перед стартом?

- Мы поговорили с Аллой, ее советы полезны. Честно говоря, перед началом выступления здесь в Пхенчхане мечтали все втроем оказаться на пьедестале. Может и смело, но мы ведь были близки к двум наградам.

- Кто ваша самая близкая подруга?

- Александра Романовская. Мы всегда вместе живем в одной комнате на сборах и соревнованиях. Саша очень мне дорога.

- Представительницы вашего вида спорта всегда жизнерадостны, активно общаются с болельщиками, журналистами. Позитив исход от каждой, а какая вы?

- Не исключение. В тренировках и выступлениях я научилась быть сдержанной и внимательной, в обычной жизни - скорее пацанка. У нас всегда все на позитиве в команде, от этого, возможно, и добиваемся результатов.

- Перед поездкой в Пхенчхан не захватили с собой какой-либо талисман?

- Перед отправлением нам подарили таких смешных зверюшек. "Агрик" мне очень понравился, в комнате в Олимпийской деревне он постоянно со мной.

Александр НОВИКОВ,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО.

БЕЛТА.-0-

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Теги
женщины, Олимпиада, Республика Корея, фристайл
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