На нынешней Олимпиаде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Анна Гуськова 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Затем трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева выиграла серебро в масс-старте. Затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету. Белорусские спортсмены заняли в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.

XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону 2014 года в Сочи Дарья Домрачева на свои следующие главные старты четырехлетия в Республике Корея приехала в числе фаворитов. После возвращения в большой спорт она провела несколько удачных стартов на Кубке планеты и чемпионате мира. Удержать статус лидера часто бывает сложнее, чем завоевать его. Олимпийский турнир по биатлону стал этому ярким подтверждением. Многие именитые стреляющие лыжницы остались без медалей в индивидуальных гонках. Однако Дарья Домрачева еще раз продемонстрировала свои лучшие бойцовские качества, когда казалось, что ситуация складывается не в ее пользу.

- Дарья, какие выводы вы сделали из гонки в масс-старте, где завоевали серебряную медаль?

- Удалось порадовать себя, болельщиков, которые за меня переживали, людей, отправлявших меня в Пхенчхан. Это серебро с золотым отливом, без преувеличения. В моей коллекции появилась серебряная медаль Игр, которой не было. Могу только порадоваться этому. В гонке с массового старта удалось преодолеть, казалось бы, уже не решаемые трудности. Над командой было давление неудач прошлых стартов здесь в Пхенчхане. Очень хотелось сбросить этот груз с плеч.

- Как сложилась для вас гонка?

- Масс-старт выдался для всех участников очень тяжелым. Все тридцать биатлонисток прекрасно понимали, что это последняя индивидуальная гонка на Олимпиаде, и каждая очень хотела выиграть медаль. Мне удалось на последнем огневом рубеже не допустить промахов и опередить ближайших преследователей.

- Могли ли догнать Анастасию Кузьмину из Словакии, которая выиграла золото?

- С самого начала гонки старалась работать на максимуме. Дело было не в Кузьминой. Не собиралась доказывать, кто быстрее. Старалась бороться сама с собой, со своими секундами. Отсюда становится понятно, что побеждая себя, ты побеждаешь других. Настя сегодня была для остальных соперниц недосягаема, отлично стреляла. Она заслужила золотую медаль. Что же касается моего серебра, то, несмотря на коллекцию наград с прежних Олимпиад, эта медаль займет отдельное место.

- Вы не расстроились, что не удалось завоевать золотую награду?

- С самого начала Олимпиады настрой был максимальный. Однако мешали факторы: погода, ветер, стрельба. Старты здесь я запомню надолго.

- В Пхенчхане прежние титулы не мешали выступать более удачно?

- О своих прежних победах старалась не думать, хотя какие-то мысли появлялись. Схожие с Сочи моменты присутствовали. Например, девятое место в спринте, такое же, как в Сочи. Затем получила девятый номер в гонке преследования, который не принес мне здесь удачу, но высокое место позволило побороться за подиум в масс-старте. Понятно, что стараюсь выходить на гонки со свежей головой, не думать о прежних заслугах. В гонке с массового старта мне это удалось.

- В ходе выступления вы испытывали некоторые проблемы со смазкой лыж, что мешало показывать высокие скорости. В масс-старте подобных проблем не было?

- Все-таки хочу детально поговорить с нашей сервис-бригадой. До первого огневого рубежа мне казалось, что лыжи не катят, но затем все изменилось в лучшую сторону.

- За день до своего серебряного старта вы успели поздравить в соцсетях с золотой наградой Анну Гуськову. Какие впечатления оставило ее выступление?

- Всей командой сидели у монитора компьютера во время выступления Ани. Ее медаль стала своеобразным прорывом для олимпийской команды, добавила эмоций и помогла мне где-то финишировать второй в масс-старте.

- В прошедшей успешной гонке ваш муж, именитый биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, находился на трассе. Помогли ли его советы?

- Вполне, раз у меня серебряная награда. Уле-Эйнар не первый раз находится на трассе в ходе сезона. Ранее он работал на лыжне в Антхольце.

- Планируете ли выйти на старт в смешанной эстафете здесь в Пхенчхане?

- Все обсудим с тренерами и примем взвешенное решение. Понятно, что провела много гонок. Важно понять, позволит ли участие в смешанной эстафете максимально готовой подойти к женской эстафете, которая для белорусской команды очень важна.

Пхенчхан,

Александр НОВИКОВ,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО.

БЕЛТА. -0-