Главы государств провели встречу 27 июня во Дворце Независимости в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг прибывает в Беларусь с официальным визитом, который продлится до 28 июня. Программа предстоящих мероприятий включает в себя как переговоры на высшем уровне, так и встречи с руководством правительства, Национального собрания, представителями вьетнамской диаспоры и студентами, посещение ряда белорусских предприятий и культурных объектов. О том значении, которое Вьетнам придает развитию двусторонних отношений с Беларусью, и ожиданиях от визита Чан Дай Куанг рассказал в эксклюзивном интервью БЕЛТА.

- В этом году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Расскажите об успехах, которых Беларусь и Вьетнам достигли за прошедшее время.

- Я рад посетить красивую Беларусь, впервые на посту Президента Социалистической Республики Вьетнам, когда мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Между нашими странами сложились традиционно дружественные связи и хорошее многостороннее сотрудничество. Глубокие и искренние чувства к стране и людям Беларуси остались в душе целых поколений вьетнамцев. Тысячи вьетнамских молодых людей обучались в Беларуси. Эта историческая связь является ценной основой, чтобы наше взаимодействие непрерывно развивалось, что мы сегодня и видим.

Политические отношения наших стран отличаются высоким уровнем доверия. Мы регулярно обмениваемся делегациями на разных уровнях, особенно на высшем. Хочу напомнить визит в Беларусь генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в 2014 году, визит премьер-министра Нгуен Тан Зунга в 2013 году и визиты во Вьетнам Президента Александра Лукашенко в 1997, 2008, 2015 годах.

Беларусь и Вьетнам тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга на международных форумах, таких как ООН, Движение неприсоединения. У нас работают разные механизмы сотрудничества. Это политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел, межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству и комиссия по научно-технологическому сотрудничеству.

Торгово-экономическое взаимодействие активизируется и по масштабу, и по качеству. Товарообмен за 2016 год составил почти $100 млн. Были подписаны и ратифицированы важные документы, такие как соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и государствами - членами ЕАЭС, протокол о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама. Эти документы открывают новые горизонты для усиления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Сейчас отмечается тенденция перехода от простой торговли к производственной кооперации и промышленной сборке. Примером этому является сотрудничество между Минским автомобильным заводом и вьетнамскими партнерами в сборке во Вьетнаме грузовиков, автобусов и тракторов.

Взаимодействие в других областях, это оборона и безопасность, наука и технологии, образование и подготовка кадров, культура и туризм, также положительно развивается. Белорусским гражданам создаются благоприятные условия для работы и путешествий во Вьетнаме.

Стороны в настоящее время реализуют план сотрудничества в области туризма на 2016-2018 годы. Число белорусских туристов за 2016 год увеличилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом. Беларусь находится в списке 40 стран, гражданам которых начали выдавать электронные визы по пилотному проекту с 1 февраля 2017 года.

Совсем недавно, в мае, Дни культуры Беларуси успешно проводились в столице Ханое и провинции Лаокай. Мы могли еще раз увидеть образ красивой Беларуси, дружественных и гостеприимных белорусских людей.

- Как Вы оцениваете перспективы вьетнамско-белорусского сотрудничества на ближайшее время?

- У наших стран есть огромный потенциал, чтобы развиваться динамичнее и эффективнее в ближайшее время. Многолетняя дружба народов, политическое доверие, решимость высших руководителей стран и хорошие результаты сотрудничества - это прочная основа, которая выведет наши отношения на новые высоты в соответствии с интересами сторон.

Подписанные и вступившие в силу важные документы окажут сильное влияние на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

Стороны сейчас активно реализуют проект совместного предприятия по сборочному производству между Минским автомобильным заводом и акционерным обществом "Ау Вьет". Это первое совместное предприятие Вьетнама и Беларуси. Планируется, что оно начнет свою работу в конце этого года. Преимущество Беларуси в производстве транспортных средств поможет расширить кооперацию между белорусскими предприятиями, особенно МАЗ, и вьетнамскими партнерами.

Кроме того, мы будем усиливать связи в области сельского хозяйства, прежде всего в экспорте сельскохозяйственной продукции и в части создания совместного предприятия по ее переработке.

Наши страны продолжат активизировать взаимодействие в сфере науки и технологий в рамках комиссии по научно-технологическому сотрудничеству. В основе этой работы - дорожная карта по развитию сотрудничества между Академией наук и технологий Вьетнама и Национальной академией наук Беларуси на 2016-2020 годы, подписанные соглашения в области интеллектуальной собственности, стандартизации, метрологии и качества.

Мы продолжим связи не только в области образования и подготовки кадров, информации и коммуникации, но и в области природных ресурсов и окружающей среды. Во Вьетнаме поддерживают и поощряют, чтобы регионы двух стран налаживали прямые контакты и предлагали конкретные планы сотрудничества на основе подписанных соглашений. Это способствует взаимному пониманию, культурному обмену, продвижению туризма, привлечению инвестиций и усилению торгово-экономического сотрудничества.

- Какое значение для развития торговли и экономик Беларуси и Вьетнама имеет подписанное вашей страной соглашение о зоне свободной торговли с государствами - членами ЕАЭС?

- Это соглашение принесло ценные возможности и новое пространство, чтобы развивать торгово-экономические связи Вьетнама и Беларуси. В целом мы обязались открыть друг другу рынок товаров примерно по 90% тарифных строк, это более 90% товарооборота. Такие пошлинные льготы разрешают поставлять друг другу свои основные товары. Для Вьетнама это швейно-текстильные изделия, обувь, сельскохозяйственные и морские продукты. Для Беларуси - машины, оборудование, транспортные средства, комплектующие и запчасти автомобилей.

Мы постараемся сбалансировать торговый обмен и выйти на уровень $500 млн в ближайшее время. Кроме того, можно рассматривать возможность создания совместных предприятий по производству и переработке. Эти предприятия должны соответствовать потребностям и потенциалам сторон и использовать материалы, которые мы закупаем друг у друга. Все это поможет нам пользоваться льготами от подписанного соглашения.

Во Вьетнаме приложат усилия, чтобы Беларусь и другие члены ЕАЭС расширяли торговые и экономические связи с единым рынком сообщества АСЕАН, где проживают свыше 600 млн человек и ВВП которого составляет примерно $2,5 трлн.

Уверен, что развитие традиционно дружественных отношений будет способствовать использованию лучшим образом новых шансов, позволит активизировать сотрудничество в разных областях во имя интересов народов двух стран, мира, стабильности и развития в регионе и мире в целом.

БЕЛТА.-0-