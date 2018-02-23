Нынешний год для белорусских военных особенный, поскольку 23 февраля Вооруженные Силы отмечают свое 100-летие. О строительстве и развитии ВС, новых разработках белорусских военных и планах по перевооружению белорусской армии в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал министр обороны Андрей Равков.

- Андрей Алексеевич, 23 февраля в Беларуси отмечается 100-летие Вооруженных Сил. Хотелось бы поздравить Вас и в Вашем лице всех белорусских военных с этим солидным юбилеем. Как Вы оцениваете нынешнее состояние отечественных Вооруженных Сил? Как белорусская армия смотрится на фоне армий стран-соседок?

- Вооруженные Силы Беларуси приведены в соответствие с рисками, вызовами и потенциальными угрозами военной безопасности государства и готовы выполнить задачи по вооруженной защите республики, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Если мы с вами находимся под мирным небом, наши граждане спокойно живут и трудятся, обеспечена стабильность в обществе, значит военная организация государства, в том числе Вооруженные Силы полностью выполняют возложенные функции.

Что касается сравнения с другими армиями, то положение дел выглядит следующим образом. Согласно рейтингу армий мира, который ежегодно публикует на своем портале международная аналитическая компания Global Firepower, Республика Беларусь занимает 49-е место среди 133 государств. Рейтинг наших соседей: Россия - 2-е, Польша - 19-е, Украина - 30-е, Литва - 95-е, Латвия - 103-е, Эстония - 110-е место.

- Белорусские военные реализуют план по строительству и развитию Вооруженных Сил до 2020 года. Его задача - создать компактную, мобильную, высоко подготовленную и хорошо оснащенную армию. Насколько удалось продвинуться на пути к этой цели в 2017 году, какие планы на этот год?

- В 2016 году мы начали реализацию очередного пятилетнего плана строительства и развития Вооруженных Сил, который разработан с учетом прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки в мире и Европейском регионе, уточненных подходов к применению войск, заложенных в документах военного планирования, а также требований, предъявляемых к перспективным Вооруженным Силам.

Как вы уже отметили, главной целью до 2020 года определено создание компактной, мобильной, высоко подготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать новым вызовам и угрозам, в том числе очень модным, благодаря журналистам, "гибридным угрозам". Что касается полученных на сегодняшний день результатов этой работы, то их можно определить следующим тезисом - современные Вооруженные Силы в целом отвечают сегодняшним реалиям обеспечения национальной безопасности в военной сфере и являются важнейшим средством стратегического сдерживания, предотвращения войны.

В 2018 году продолжается процесс оптимизации, итогом которого мы видим повышение боевой мощи Вооруженных Сил за счет увеличения боевого компонента при одновременном снижении количества обеспечивающих структур, избирательного перевооружения на новые комплексы вооружения и военной техники.

- Насколько учитываются в процессе модернизации наших ВС современные конфликты в мире? На какие рода войск и какое вооружение теперь делается ставка?

- Необходимо констатировать, что военная сила по-прежнему остается в арсенале средств разрешения как межгосударственных политических, так и иных противоречий. Военно-политическая обстановка в мире, в том числе в Восточно-Европейском регионе, характеризуется нарастанием негативных тенденций в сфере международной и региональной безопасности, обусловленных геополитическим противостоянием как между ведущими мировыми странами, так и столкновением интересов отдельных коалиций государств.

В Военной доктрине Беларуси изложены общие черты всех современных конфликтов, среди которых повышение роли сил специальных операций, других специальных войск с иррегулярными вооруженными формированиями, включая наемные и незаконные вооруженные формирования, частные военные компании, террористические и экстремистские организации; широкое использование нетрадиционных форм применения военной силы и способов действий войск, диверсионных и террористических методов ведения боевых действий; применение высокоэффективных систем высокоточного оружия в неядерном снаряжении и другие.

В последние годы особый интерес СМИ и военно-политического руководства многих государств прикован к феномену так называемых гибридных войн. В Вооруженных Силах Беларуси в нормативных документах не употребляется термин "гибридная война". Тем не менее, задолго до появления подобных концепций белорусскими военными специалистами были сформулированы сущностные характеристики современной войны, связанные со смешанной или размытой природой борьбы, реализацией внешних угроз через внутренние источники.

При этом многие идеи о подготовке Вооруженных Сил к войнам будущего, которые лишь в последние годы после известных событий в мире стали предметом особого внимания, не только обоснованы, но и реализованы в системе обеспечения военной безопасности Беларуси.

В частности, в результате глубокого анализа и прогностической оценки изменений сущности современной войны и содержания вооруженной борьбы нами были созданы силы специальных операций как отдельный род войск, а также система территориальной обороны.

Сегодня приоритетными направлениями строительства и развития Вооруженных Сил являются: дальнейшее развитие систем управления, разведки, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, сил специальных операций, ракетных войск. Продолжается процесс оснащения белорусской армии новыми и модернизированными образцами вооружения. В последние годы на вооружение (снабжение) ежегодно принимается в среднем 25 новейших образцов вооружения, военной и специальной и техники.

- Реактивная система залпового огня "Полонез", которая имеется на вооружении белорусской армии, - несомненно, повод для гордости. А еще предпосылка к тому, чтобы держать достигнутую планку. Какими разработками занимаются сейчас белорусские военные? Каковы в целом планы по перевооружению на этот год?

- Действительно, одним из знаковых событий было принятие на вооружение реактивной системы залпового огня "Полонез", что позволило сделать очередной шаг в развитии ракетных войск и артиллерии как одного из основных средств стратегического сдерживания. В настоящее время организациями оборонного сектора экономики Беларуси совместно с представителями Вооруженных Сил выполняется более двух десятков опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения.

Заводом точной электромеханики ведется разработка РСЗО с дальностью действия порядка 300 км. В октябре 2017 года на территории Беларуси прошли ее успешные стрельбовые испытания. Баллистическая траектория полета ракеты проходит на высоте 50 км. Боеприпас пикирует на цель почти вертикально, обладает скоростью до пяти скоростей звука и максимально устойчив к помехам. Сегодня в мире не существует средств, способных его поразить.

Кроме того, в интересах ракетных войск и артиллерии продолжаются работы по созданию новых и модернизации существующих комплексов управления огнем артиллерии. Выполнение данных мероприятий позволит автоматизировать процесс управления огнем, повысить точность стрельбы и эффективность действий артиллерийских подразделений.

Продолжается модернизация танков Т-72Б до уровня Т-72БМ1 и Т-72БЗ.

В радиотехнические войска в текущем году планируется поставить подвижные командные пункты радиотехнических бригад, государственные испытания которого завершаются в феврале.

Минским заводом колесных тягачей и 140 ремонтным заводом разработаны бронированные транспортные средства "V1" и "Кайман", на базе которых в настоящее время ведется разработка линейки автомобилей специального назначения, в том числе комплексная аппаратная связи, комбинированная радиостанция, а также автомобили с пулеметным, разведывательным, медицинским и рядом других модулей.

Ведется разработка отечественных универсальных гусеничных машин "Неман-ГМ" и "Неман-ГМ-У", которые планируется использовать для замены средств подвижности специальных машин на базе MTЛ-Б и МТЛБ-У.

В интересах оснащения войск средствами управления в 2018 году завершается разработка командно-штабной машины на базе модернизированного БТР-60, ведется работа по созданию линейки станций спутниковой связи.

В целом 2018 год, как и предыдущий, насыщен мероприятиями по переоснащению войск на современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Наиболее значимыми станут поставки учебно-боевых самолетов Як-130, батареи ЗРК "ТОР-М2", радиолокационных станций "Противник-Г", "Восток-Д", маловысотных радиолокационных комплексов "Роса-РБ", легкобронированных автомобилей и бронированных транспортных средств белорусского производства, комплексов радиоконтроля и мониторинга, беспилотных авиационных комплексов. Продолжается обновление парка автомобильной техники. В ближайшее время планируется поставить в войска еще порядка 1 тыс. автомобилей МАЗ различных модификаций. Ведется работа по оснащению Вооруженных Сил отечественными оптическими приборами прицеливания и наблюдения, средствами экипировки военнослужащих, современным стрелковым оружием. Всего за счет точечного перевооружения доля современных образцов в нашей армии должна возрасти до 50%.

- Для военных главным событием прошлого года стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017", которое стало значимым шагом в обеспечении национальной безопасности, продемонстрировало умение белорусских и российских военных действовать эффективно и слаженно. Впрочем, совершенствование боевой подготовки - процесс непрерывный. В каких учениях планируют принять участие белорусские военные в этом году?

- Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" было важным мероприятием в подготовке Вооруженных Сил в ушедшем году. Такие учения совместно с Россией мы проводим раз в два года, поочередно на территориях наших государств. В мирное время только учения и их результаты проверяют и подтверждают надежность системы обеспечения военной безопасности государства.

Этот год будет не менее насыщенным в плане оперативной и боевой подготовки. Наряду с различными тренировками и учениями тактического уровня главным событием года является командно-штабное учение Вооруженных Сил, в котором принимают участие практически все структурные элементы.

Наряду с этим представители Вооруженных Сил примут участие в различных учениях по линии ОДКБ. Это тактико-специальное учение "Поиск-2018" в Казахстане, командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" в Кыргызстане, совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2018" в России, совместное тактическое учение "Рубеж-2018" в Таджикистане. Организуя различные совместные учения, мы исходим из того, что военную безопасность Беларусь обеспечивает как самостоятельно, так и на основе имеющихся договоренностей в рамках Союзного государства и членства в ОДКБ.

- Есть мнение, что в Беларуси по примеру ряда других государств нужно перейти к военной службе по контракту. А как Вы считаете, нужно ли нам отказываться от службы по призыву? Какой сейчас процент военнослужащих-контрактников в белорусской армии?

- В настоящее время в соответствии с законодательством Вооруженные Силы Беларуси комплектуются на основе сочетания воинской обязанности с добровольным поступлением на военную службу по контракту. Такая система обеспечивает решение двух основных задач: с одной стороны, поддержание достаточного уровня боевой и мобилизационной готовности, а с другой - осуществление планомерной и целенаправленной подготовки военно-обученного резерва.

Безусловно, повышение профессионализации Вооруженных Сил за счет увеличения численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, является объективной необходимостью, продиктованной современными условиями. Только профессионалы могут наиболее эффективно использовать современные образцы вооружения и военной техники и поддерживать боевую готовность на достаточно высоком уровне.

Для повышения укомплектованности должностей солдат и сержантов военнослужащими по контракту в 2014 году в закон "О воинской обязанности и воинской службе" были внесены изменения, касающиеся возможности поступления на военную службу по контракту граждан мужского пола призывного возраста, не проходивших ранее срочную военную службу, службу в резерве.

В настоящее время укомплектованность должностей солдат и сержантов военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, составляет 20% (в 2014 году - 16%, в 2015 году - 17%, в 2016 году - 19%).

Вместе с тем, исходя из экономических возможностей государства с учетом оборонной достаточности, потребности в комплектовании Вооруженных Сил личным составом по мобилизационному плану и других особенностей, характерных для Беларуси, не ставится задача на полный переход на контрактную армию.

Необходимо отметить, что некоторые страны мира возвращаются к призыву граждан на срочную службу. Так, призыв возобновлен в Литве, Грузии и Украине. В Швеции воинская повинность как для женщин, так и для мужчин начала действовать с 1 января 2018 года. На этот год запланировано поставить "под ружье" 4 тыс. новобранцев. Подавляющее большинство французов поддерживает возвращение к призывной армии: это рассматривается французским обществом как защитная мера против угрозы радикального исламизма и защита "республиканских ценностей". Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в январе 2018 года перед представителями вооруженных сил своей страны, подтвердил, что пункт его предвыборной программы о всеобщей воинской обязанности будет выполнен "в свою очередь". По данным опроса социологического агентства IFPOP, проведенного для французского регионального издания Quest France, 81% мужчин и 79% женщин поддерживают восстановление военной службы по призыву. Ранее подобных взглядов придерживалось не более 60% опрошенных.

- Что бы Вы хотели пожелать гражданам нашей страны в День защитников Отечества и Вооруженных Сил?

- День защитников Отечества и Вооруженных Сил - праздник мужества и верности долгу, объединяющий все поколения, символизирующий единство и сплоченность страны. Пользуясь случаем, хочу поздравить граждан нашей страны с этим действительно всенародным праздником и юбилеем Вооруженных Сил. Желаю всем мира, добра, здоровья, оптимизма и новых успехов в труде на благо нашей Родины - Беларуси.

Светлана ПЕКАРЬ,

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